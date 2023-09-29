Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько солдат возьмут на службу

Президент РФ Владимир Путин. Фото: пресс-служба российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о военном призыве в армию с 1 октября. Также в нем говорится и об увольнении в запас призывников.

Об этом говорится в указе президента РФ, пишут росСМИ.

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"Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября (и об увольнении в запас тех призывников, чей срок службы истек). Согласно документу, призвать планируют 130 тысяч человек", — говорится в сообщении.

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Поручение для командира ЧВК "Вагнер"

Кроме того, ранее Путин отдал приказ одному из командиров "вагнеровцев" Андрею Трошеву набрать добровольцев, которые будут воевать на войне против Украины. Он подчеркнул, что эти подразделения должны выполнять "различные боевые задания".

Об этом он заявил на встрече с Трошевым.

"На последней встрече мы говорили о том, что вы будете заниматься формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне "специальной военной операции". Вы сами больше года воевали в таком подразделении", — сказал президент РФ.

Напомним, демонстративная встреча российского диктатора Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым была проведена для того, чтобы засвидетельствовать свою приверженность и поддержку главе Чечни. Особенно это важно для него на фоне слухов о вероятной болезни Кадырова.