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Чергова нічна атака "Шахедів" — які області України в небезпеці

26 серпня 2024 02:15
Чекарьова Марія - редактор
Нічна повітряна тривога 26 серпня — яким областям загрожують ударні БпЛА
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: Громадське Радіо/Twitter
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу зараз, уночі в понеділок, 26 серпня, оголосили в п'ятьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу ударних БпЛА.

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Карта повітряних тривог станом на 02:11 26 серпня

Що відомо про повітряну тривогу вночі 26 серпня

Станом на 01:48, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, декілька груп ударних БпЛА із Сумської області прямували на Чернігівську область, "Шахед" у Полтавській області тримав курс на південний-захід, а ще один БпЛА рухався курсом на Суми.

Нічна атака ударних БпЛА 26 серпня
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 02:14 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив про загрозу "Шахедів" для Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей. За його даними, чотири "Шахеди" в районі Ніжина та три БпЛА в районі Конотопа тримали західний курс, два безпілотники в районі Шостки рухалися на південний захід, п'ять дронів залетіли курсом на Конотоп, а ще один "Шахед" перелетів із Полтавської області в Черкаську область і прямував південно-західним курсом у Кіровоградську область. 

Атака БпЛА на Україну вночі 26 серпня
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено: Станом на 02:19, за даними Повітряних Сил ЗС України, декілька груп ударних БпЛА в Чернігівській області летіли курсом на захід, "Шахед" з Полтавської області — на Чернігівську область, а декілька груп ударних безпілотників у Сумській області рухалися в західного та південно-східному напрямках.

Атака ударних БпЛА на Україну вночі 26 серпня
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

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