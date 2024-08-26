Ночная воздушная тревога 26 августа — каким областям угрожают ударные БпЛА

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: Громадське Радіо/Twitter

Воздушную тревогу сейчас, ночью в понедельник, 26 августа, объявили в пяти областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе ударных БпЛА.

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Что известно о воздушной тревоге ночью 26 августа

По состоянию на 01:48, по информации Воздушных Сил ВС Украины, несколько групп ударных БпЛА из Сумской области направлялись на Черниговскую область, "Шахед" в Полтавской области держал курс на юго-запад, а еще один БпЛА двигался курсом на Сумы.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 02:14 мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил об угрозе "Шахедов" для Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей. По его данным, четыре "Шахеды" в районе Нежина и три БпЛА в Конотопском районе держали западный курс, два беспилотника в районе Шостки двигались на юго-запад, пять дронов залетели курсом на Конотоп, а еще один "Шахед" перелетел из Полтавской области в Черкасскую область и следовал юго-западным курсом в Кировоградскую область.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено: По состоянию на 02:19, по данным Воздушных Сил ВС Украины, несколько групп ударных БпЛА в Черниговской области летели курсом на запад, "Шахед" из Полтавской области — на Черниговскую область, а несколько групп ударных беспилотников в Сумской области двигались в западном и юго-восточном направлениях.