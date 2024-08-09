Німеччина могла не схвалити застосування Україною БМП Marder у Росії

Чи питала Україна дозволу у Німеччини на застосування БМП Marder в Росії — ЗМІ розкрили деталі
В Німеччині розділилися думки щодо використання Україною наданих німецьких БМП Marder на території Росії. Там висунули версію, нібито наша країна не питала на це дозволу у німецького уряду.
Про це повідомляє Bild у п'ятницю, 9 серпня.
Німеччина могла не схвалити застосування БМП Marder в Росії
Видання спирається на те, що під час операції ЗСУ у Курській області Росії, Міністерство оборони Росії, буцімто, відзвітувало про знищення дронами трьох одиниць БМП Marder. За словами проросійського німецького політика Сари Вагенкнехт, це "остання червона лінія яка перейдена".
Водночас в Бундесеврі у відповідь на запит видання послалися на канцлера Олафа Шольца, який у травні дозволив застосування німецької зброї на прикордонній території Росії через ворожу активність у Харківській області. Проте, за словами професора університету Бундесвера у Мюнхені Карло Масали, Україна не просила у Берліна дозволу застосувати німецьку бойову техніку на території Росії.
"З погляду України, можна аргументовано стверджувати, що саме така і була угода з партнерами по НАТО. Путін може сприйняти це, як зневагу, але не передбачить ніяких дій", — сказав він.
Новий глава оборонного комітету Бундестага Маркус Фабер заявив виданню, що операція ВСУ в Курській області "повністю законна".
"Після передачі німецької зброї Україні, це тепер українська зброя", — сказав він, та підкреслив, що це стосується як БМП Marder, так і танків Leopard 2.
А за словами депутата Бундестага від партії ХДС Родеріха Кізеветтера, після передачі Україні німецькі БМП стали українськими.
"Територія країни-агресора є зоною бойових дій, а атака на військові об'єкти законна за міжнародним правом", — сказав політик.
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