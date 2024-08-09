Німеччина могла не схвалити застосування Україною БМП Marder у Росії

Німецька БМП Marder на озброєнні ЗСУ. Ілюстративне фото: ДШВ ЗСУ

В Німеччині розділилися думки щодо використання Україною наданих німецьких БМП Marder на території Росії. Там висунули версію, нібито наша країна не питала на це дозволу у німецького уряду.

Про це повідомляє Bild у п'ятницю, 9 серпня.

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Видання спирається на те, що під час операції ЗСУ у Курській області Росії, Міністерство оборони Росії, буцімто, відзвітувало про знищення дронами трьох одиниць БМП Marder. За словами проросійського німецького політика Сари Вагенкнехт, це "остання червона лінія яка перейдена".

Момент, нібито, ураження БМП Marder російським дроном. Джерело: скриншот

Водночас в Бундесеврі у відповідь на запит видання послалися на канцлера Олафа Шольца, який у травні дозволив застосування німецької зброї на прикордонній території Росії через ворожу активність у Харківській області. Проте, за словами професора університету Бундесвера у Мюнхені Карло Масали, Україна не просила у Берліна дозволу застосувати німецьку бойову техніку на території Росії.

"З погляду України, можна аргументовано стверджувати, що саме така і була угода з партнерами по НАТО. Путін може сприйняти це, як зневагу, але не передбачить ніяких дій", — сказав він.

Новий глава оборонного комітету Бундестага Маркус Фабер заявив виданню, що операція ВСУ в Курській області "повністю законна".

"Після передачі німецької зброї Україні, це тепер українська зброя", — сказав він, та підкреслив, що це стосується як БМП Marder, так і танків Leopard 2.

А за словами депутата Бундестага від партії ХДС Родеріха Кізеветтера, після передачі Україні німецькі БМП стали українськими.

"Територія країни-агресора є зоною бойових дій, а атака на військові об'єкти законна за міжнародним правом", — сказав політик.