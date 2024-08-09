Германия могла не одобрить применение Украиной БМП Marder в России

Спрашивала ли Украина разрешения у Германии на применение БМП Marder в России — СМИ раскрыли детали
В Германии разделились мнения по использованию Украиной предоставленных немецких БМП Marder на территории России. Там выдвинули версию, что наша страна не спрашивала на это разрешения у немецкого правительства.
Об этом сообщает Bild в пятницу, 9 августа.
Германия могла не одобрить применение БМП Marder в России
Издание опирается на то, что во время операции ВСУ в Курской области России Министерство обороны России отчиталось об уничтожении дронами трех единиц БМП Marder. По словам пророссийского немецкого политика Сары Вагенкнехт, это "последняя красная линия, которая перейдена".
В то же время в Бундесвере в ответ на запрос издания сослались на канцлера Олафа Шольца, который в мае разрешил применение немецкого оружия на приграничной территории России из-за вражеской активности в Харьковской области. Однако, по словам профессора университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масалы, Украина не просила у Берлина разрешения применить немецкую боевую технику на территории России.
"С точки зрения Украины, можно аргументированно утверждать, что именно таково и было соглашение с партнерами по НАТО. Путин может воспринять это как пренебрежение, но не предусмотреть никаких действий", — сказал он.
Новый глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что операция ВСУ в Курской области "полностью законна".
"После передачи немецкого оружия Украине это теперь украинское оружие", — сказал он, и подчеркнул, что это касается как БМП Marder, так и танков Leopard 2.
По словам депутата Бундестага от партии ХДС Родериха Кизеветтера, после передачи Украине немецкие БМП стали украинскими.
"Территория страны-агрессора является зоной боевых действий, а атака на военные объекты законна по международному праву", — сказал политик.
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