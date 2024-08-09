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Спрашивала ли Украина разрешения у Германии на применение БМП Marder в России — СМИ раскрыли детали

9 августа 2024 14:44
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Германия могла не одобрить применение Украиной БМП Marder в России
Немецкая БМП Marder на вооружении ВСУ. Иллюстративное фото: ДШВ ВСУ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Германии разделились мнения по использованию Украиной предоставленных немецких БМП Marder на территории России. Там выдвинули версию, что наша страна не спрашивала на это разрешения у немецкого правительства.

Об этом сообщает Bild в пятницу, 9 августа.

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Издание опирается на то, что во время операции ВСУ в Курской области России Министерство обороны России отчиталось об уничтожении дронами трех единиц БМП Marder. По словам пророссийского немецкого политика Сары Вагенкнехт, это "последняя красная линия, которая перейдена".

бмп marder курская область
Момент якобы поражения БМП Marder русским дроном. Источник: скриншот

В то же время в Бундесвере в ответ на запрос издания сослались на канцлера Олафа Шольца, который в мае разрешил применение немецкого оружия на приграничной территории России из-за вражеской активности в Харьковской области. Однако, по словам профессора университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масалы, Украина не просила у Берлина разрешения применить немецкую боевую технику на территории России.

"С точки зрения Украины, можно аргументированно утверждать, что именно таково и было соглашение с партнерами по НАТО. Путин может воспринять это как пренебрежение, но не предусмотреть никаких действий", — сказал он.

Новый глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что операция ВСУ в Курской области "полностью законна".

"После передачи немецкого оружия Украине это теперь украинское оружие", — сказал он, и подчеркнул, что это касается как БМП Marder, так и танков Leopard 2.

По словам депутата Бундестага от партии ХДС Родериха Кизеветтера, после передачи Украине немецкие БМП стали украинскими.

"Территория страны-агрессора является зоной боевых действий, а атака на военные объекты законна по международному праву", — сказал политик.

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