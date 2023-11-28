Чи вплине скандал із Залужним на боєздатність армії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters/ Viacheslav Ratynskyi

Боєздатність української армії не знизиться після звинувачень на адресу Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Бо військові чудово знають ціну усім цим претензіям, як і самим їхнім авторам, скандальним нардепами Шевченку і Безуглій.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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На думку Дмитра Снєгирьова, усі ці звинувачення на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, натяки на необхідність його відставки – на боєздатність армії не повинні вплинути.

"Військові чудово розуміють, що моральний авторитет тих, хто нападає на Головнокомандувача ЗСУ — нижче плінтусу", — підкреслив експерт.

Тому ніхто в армії всерйоз не звертає увагу на заяви, зокрема, Євгена Шевченка та Мар’яни Безуглої.

Ведмежа послуга нардепів, які воюють із Залужним

Оцінюючи результати атаки на Головнокомандувача ЗСУ, Дмитро Снєгирьов наголосив, що вищезгадані нардепи зробили воістину ведмежу послугу замовникам цієї атаки, продемонструвавши повну некомпетентність.

"А Євген Шевченко завдав ще й серйозних іміджевих збитків Головному управлінню розвідки, якщо він справді є агентом цієї спецслужби", — упевнений експерт.

В цілому, усі звинувачення на адресу Валерія Залужного не витримують жодної критики, натомість питання з’являються до самих нардепів, до їхньої діяльності у Верховній Раді, зокрема, і тієї, що стосується підготовки України до великої війни і забезпечення української армії озброєнням.

Нагадаємо, що раніше народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії.