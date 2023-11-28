Повлияет ли скандал с Залужным на боеспособность армии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters/ Viacheslav Ratynskyi

Боеспособность украинской армии не снизится после обвинений в адрес Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Потому что военные прекрасно знают цену всем этим претензиям, как и самим их авторам, скандальным нардепами Шевченко и Безуглой.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По мнению Дмитрия Снегирева, все эти обвинения в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного намеки на необходимость его отставки – на боеспособность армии не должны повлиять.

"Военные прекрасно понимают, что моральный авторитет нападающих на Главнокомандующего ВСУ — ниже плинтуса", — подчеркнул эксперт.

Поэтому никто в армии всерьез не обращает внимания на заявления, в частности Евгения Шевченко и Марьяны Безуглой.

Медвежья услуга нардепов, воюющих с Залужным

Оценивая результаты атаки на Главнокомандующего ВСУ, Дмитрий Снегирев подчеркнул, что вышеупомянутые нардепы оказали поистине медвежью услугу заказчикам этой атаки, продемонстрировав полную некомпетентность.

"А Евгений Шевченко нанес еще и серьезный имиджевый ущерб Главному управлению разведки, если он действительно является агентом этой спецслужбы", — уверен эксперт.

В целом, все обвинения в адрес Валерия Залужного не выдерживают никакой критики, вопросы же появляются к самим нардепам, к их деятельности в Верховной Раде, в частности, и той, что касается подготовки Украины к великой войне и обеспечения украинской армии вооружением.

Напомним, что ранее народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.