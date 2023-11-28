Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Повлияет ли скандал с Залужным на боеспособность армии arrow

Повлияет ли скандал с Залужным на боеспособность армии

28 ноября 2023 15:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Повлияет ли скандал с Залужным на боеспособность армии
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters/ Viacheslav Ratynskyi
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Боеспособность украинской армии не снизится после обвинений в адрес Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Потому что военные прекрасно знают цену всем этим претензиям, как и самим их авторам, скандальным нардепами Шевченко и Безуглой.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Как скандал с Залужным повлияет на армию

По мнению Дмитрия Снегирева, все эти обвинения в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного намеки на необходимость его отставки – на боеспособность армии не должны повлиять.

"Военные прекрасно понимают, что моральный авторитет нападающих на Главнокомандующего ВСУ — ниже плинтуса", — подчеркнул эксперт.

Поэтому никто в армии всерьез не обращает внимания на заявления, в частности Евгения Шевченко и Марьяны Безуглой.

Медвежья услуга нардепов, воюющих с Залужным

Оценивая результаты атаки на Главнокомандующего ВСУ, Дмитрий Снегирев подчеркнул, что вышеупомянутые нардепы оказали поистине медвежью услугу заказчикам этой атаки, продемонстрировав полную некомпетентность.

"А Евгений Шевченко нанес еще и серьезный имиджевый ущерб Главному управлению разведки, если он действительно является агентом этой спецслужбы", — уверен эксперт.

В целом, все обвинения в адрес Валерия Залужного не выдерживают никакой критики, вопросы же появляются к самим нардепам, к их деятельности в Верховной Раде, в частности, и той, что касается подготовки Украины к великой войне и обеспечения украинской армии вооружением.

Напомним, что ранее народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме