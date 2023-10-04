Чим російським чиновникам вигідно ставати гауляйтерами в ТОТ України

Гауляйтер ТОТ Херсонщини Володимир Сальдо з кремлівськими чиновниками. Фото: росЗМІ

Близько половини керівних посад у регіональній владі окупованих територій України зайняли кремлівські чиновники. При цьому на рівні муніципалітетів домінують вихідці-колаборанти з місцевої, ще української влади.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Для колаборантів співробітництво з росіянами стає потужним кар'єрним ліфтом. Наприклад, херсонська "віце-губернаторка" Тетяна Кузьмич до війни була звичайною вчителькою, яку звинувачують українські спецслужби у держзраді. "Мер" Генічеська, Олена Терських була звичайним клерком у міській адміністрації, а міністр культури "області" Олександр Кузьменко — директором херсонської музичної школи.

Та зрештою в "керівних посадах" ТОТ України з'явилися і росіяни. Одним з таких — колишній губернатор Краснодарського краю Росії та член партії "Єдина Росія" Андрій Алексєєнко. У 2021 році його було затримано за підозрою в отриманні хабаря у вигляді ексклюзивної мисливської рушниці ручної роботи вартістю 1,5 мільйона рублів. Незабаром стало відомо, що "Єдина Росія" призупинила членство мера в партії.

Андрій Алексєєнко на допиті в Краснодарі. Фото: росЗМІ

Але з Олексієнком нічого подібного не сталося. У 2022 році він подав у відставку, а вже наступного дня був призначений першим заступником "голови військово-цивільної адміністрації" Харківської області. Та за місяць ЗСУ у швидкому контрнаступі відвоювали Харківську область, і керувати Олексієнком стало просто нічим.

А ось на ТОТ Запорізької області "МВС" очолює ексзаступник керівника карного розшуку ГУ МВС Москви Олег Колтунов. За даними українських ЗМІ, його переведення на ТОТ пов'язане з тим, що в Москві Колтунов попався на великому хабарі. Також стверджується, що слідчий "кришував" наркотрафік з південних регіонів. Описуючи погляди запорізького силовика, журналісти згадують його дисертацію "Революційна законність та особливості її забезпечення діяльності російської міліції в перші роки радянської влади". У ній Колтунов називає революційну законність, яка фактично допускає будь-яке свавілля влади в ім'я її цілей, "найважливішим засобом здійснення влади" і "атрибутом владарювання".

Олег Колтунов. Фото: росЗМІ

Ідейні та "рішали" проблем нелояльності до РФ

Серед приїжджих чиновників виявилося багато й тих, хто вперся в кар'єрну стелю кремлівського режиму. Наприклад, "голова уряду Запорізької області" Антон Кольцов з 2017 року був прем'єром Вологодської області. Інший — голова "мінпромторгу" окупованої частини Херсонської області Іван Сафронов. До Генічеська він працював головою управління промисловості у Тамбовській області. Але там йому стало тісно, тож наразі він вирішує питання "нелояльності" до Росії за допомогою карального загону ФСБ "Вимпєл". Також зазначається, що Сафронов спростовує те, що силовики катують місцевих мешканців, про що також виходило розслідування. Ймовірно, що цю проблему також намагається "зам'яти" і директор відомства Олександр Бортніков, якому теж надходить інформація про дії ФСБ на ТОТ.

Нагадаємо, що раніше була інформація про те, що російська соцмережа "Вконтакті" стала блокувати заклики повернути додому російських мобілізованих на вимогу Генпрокуратури РФ. Також кремлівський режим хоче "відбілити" репутацію російської омбудсменки з прав дитини Марії Львової-Бєлової, чий ордер на арешт видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Її звинувачують у викраденні українських дітей.