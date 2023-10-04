Почему российским чиновникам выгодно становиться гауляйтерами на ВОТ Украины

Гауляйтер ВОТ Херсонской области Владимир Сальдо с кремлевскими чиновниками. Фото: росСМИ

Около половины руководящих должностей в региональных властях оккупированных территорий Украины заняли кремлевские чиновники. При этом на уровне муниципалитетов доминируют выходцы-коллаборанты из местных, еще украинских властей.

Об этом сообщают росСМИ.

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Для коллаборантов сотрудничество с россиянами становится мощным карьерным лифтом. К примеру, херсонская "вице-губернатор" Татьяна Кузьмич до войны была обычной учительницей, которую обвиняют украинские спецслужбы в госизмене. "Мэр" Геническа, Елена Терских была обычным клерком в городской администрации, а министр культуры "области" Александр Кузьменко — директором херсонской музыкальной школы.

Но в конце концов в "руководящих должностях" ВОТ Украины появились и россияне. Одним из таких — бывший губернатор Краснодарского края России и член партии "Единая Россия" Андрей Алексеенко. В 2021 году он был задержан по подозрению в получении взятки в виде эксклюзивного охотничьего ружья ручной работы стоимостью 1,5 миллиона рублей. Вскоре стало известно, что "Единая Россия" приостановила членство мэра в партии.

Андрей Алексеенко на допросе в Краснодаре. Фото: росСМИ

Но с Алексеенко ничего подобного не случилось. В 2022 году он подал в отставку, а уже на следующий день был назначен первым заместителем "председателя военно-гражданской администрации" Харьковской области. Но через месяц ВСУ в быстром контрнаступлении отвоевали Харьковскую область, и руководить Алексеенко стало просто нечем.

А вот на ВОТ Запорожской области "МВД" возглавляет экс-заместитель руководителя уголовного розыска ГУ МВД Москвы Олег Колтунов. По данным украинских СМИ, его перевод на ВОТ связан с тем, что в Москве Колтунов попался на большой взятке. Также утверждается, что следователь "крышевал" наркотрафик из южных регионов. Описывая взгляды силовика, журналисты вспоминают его диссертацию "Революционная законность и особенности обеспечения деятельности российской милиции в первые годы советской власти". В ней Колтунов называет революционную законность, фактически допускающую любой произвол власти во имя ее целей, "важнейшим средством осуществления власти" и "атрибутом властвования".

Олег Колтунов. Фото: росСМИ

Идейные и "решавшие" проблемы нелояльности к РФ

Среди приезжих чиновников оказалось много и тех, кто уперся в карьерный потолок кремлевского режима. К примеру, "глава правительства Запорожской области" Антон Кольцов с 2017 года был премьером Вологодской области. Другой – глава "минпромторга" оккупированной части Херсонской области Иван Сафронов. До Геническа он работал главой управления промышленности в Тамбовской области. Но там ему стало тесно, поэтому теперь он решает вопрос "нелояльности" к России с помощью карательного отряда ФСБ "Вымпел". Также отмечается, что Сафронов опровергает, пытки силовиками местных жителей, о чем также выходило расследование. Вероятно, эту проблему также пытается "замять" и директор ведомства Александр Бортников, которому также поступает информация о действиях ФСБ на ВОТ.

Напомним, что ранее была информация о том, что российская соцсеть "Вконтакте" стала блокировать призывы вернуть домой российских мобилизованных по требованию Генпрокуратуры РФ. Также кремлевский режим хочет "отбелить" репутацию российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, чей ордер на арест выдал Международный уголовный суд в Гааге. Ее обвиняют в похищении украинских детей.