Чим загрожує тимчасове припинення вогню на фронті — пояснення ISW

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Росія не змінила своїх цілей щодо України та не зацікавлена в добросовісних переговорах. Тимчасове припинення вогню, ймовірно, дасть російським військовим час для підготовки, аби відновити наступи на фронті.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Наголошується, що Росія добивається тимчасового припинення вогню, аби наростити сили, відновити армію та надалі продовжувати агресію ще більшими темпами.

Аналітики звернули увагу на матеріал Politico, де невідомий представник адміністрації Байдена повідомив, що керівництво США та європейські чиновники зміщують свою увагу з підтримки повної перемоги України над Росією на покращення позиції України в передбачуваних можливих переговорах з РФ про припинення війни. Видання також зазначає, що такі переговори, швидше за все, змусять Україну поступитися територією Росії.

Окрім того, відомо, що 27 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід має намір заморозити війну в Україні, а потім представити її як перемогу, і риторично запитав, яких перемог досягли Сполучені Штати у В’єтнамі, Афганістані та Іраку, спробувавши те ж саме. Таке посилання Лаврова свідчать про те, що він розглядає дискусію Заходу про замороження війни та підготовку до можливих переговорів України з Росією як готовність Заходу визнати поразку України.

Заява Лаврова також узгоджується з нещодавніми заявами російських офіційних осіб про те, що Росія не зацікавлена ​​в замороженні війни чи участі в чесних переговорах і продовжить дотримуватись своїх цілей, щодо "демілітаризації України".

"Раніше ISW оцінювало, що тимчасове припинення вогню, ймовірно, дасть російським військовим час для підготовки до відновлення агресії проти України, і що Росія в кінцевому підсумку все одно підтримуватиме ті самі максималістські цілі щодо цієї відновлення агресії", — кажуть аналітики.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW пояснювали, що Володимир Путін демонструє зацікавленість у припиненні вогню на фронті для перешкоджання подальшої військової допомоги Україні від країн Заходу.