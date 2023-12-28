Чем грозит временное прекращение огня на фронте — объяснение ISW

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Россия не изменила своих целей в отношении Украины и не заинтересована в добросовестных переговорах. Временная остановка огня, вероятно, даст российским военным время для подготовки, чтобы возобновить наступления на фронте.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Чем грозит прекращение огня

Отмечается, что Россия добивается временного прекращения огня, чтобы нарастить силы, восстановить армию и продолжать агрессию еще большими темпами.

Аналитики обратили внимание на материал Politico, где неизвестный представитель администрации Байдена сообщил, что руководство США и европейские чиновники смещают свое внимание по поддержке полной победы Украины над Россией на улучшение позиции Украины в предполагаемых возможных переговорах с РФ о прекращении войны. Издание также отмечает, что такие переговоры, скорее всего, заставят Украину уступить территорию России.

Кроме того, известно, что 27 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад намерен заморозить войну в Украине, а затем представить ее как победу, и риторически спросил, каких побед достигли Соединенные Штаты во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, попробовав то же самое. Такая ссылка Лаврова свидетельствует о том, что он рассматривает дискуссию Запада о заморозке войны и подготовке к возможным переговорам Украины с Россией как готовность Запада признать поражение Украины.

Заявление Лаврова также согласовывается с недавними заявлениями российских официальных лиц о том, что Россия не заинтересована в замораживании войны или участии в честных переговорах и продолжит придерживаться своих целей относительно "демилитаризации Украины".

"Раньше ISW оценивало, что временное прекращение огня, вероятно, даст российским военным время для подготовки к возобновлению агрессии против Украины, и что Россия в конечном итоге будет все равно поддерживать те же максималистские цели по этому возобновлению агрессии", — говорят аналитики.

Напомним, недавно аналитики ISW объясняли, что Владимир Путин демонстрирует заинтересованность в прекращении огня на фронте для препятствования дальнейшей военной помощи Украине от стран Запада.