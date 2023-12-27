Прем'єр Саксонії пропонує Україні змиритися з втратою територій задля перемир'я

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер. Фото: morgenpost.de

Прем’єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер заявив, що Україні необхідно змиритися з окупацією територій. Це нібито допоможе встановити "перемир'я" з Росією.

Про це пише Spiegel.

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На думку прем'єра Саксонії, уряд Німеччини має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив".

Також він заявив, що союзники "повинні спробувати вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню".

"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями. Жоден квадратний метр української території не став російським. Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", — сказав Кречмер.

Водночас він висловився стосовно Росії як сусіда Німеччини.

"Росія — це наш сусід, небезпечний і непередбачуваний. Ідея про те, щоб послабити Росію у військовому, політичному й економічному вимірі, щоби вона більше не була загрозою для нас — це бачення з 19 століття, і це закладає основу для нових конфліктів", — додав саксонський прем'єр.

Зазначимо, що раніше Кречмер вже виступав із заявами про необхідність "замороження" війни в Україні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деокупація України неможлива, бо Росія не поступиться територіями. Водночас він звинуватив країни Заходу у зірваних шансах укласти мир між Україною та Росією.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея поступитися територією, аби настав мир, є "абсолютним божевіллям". За його словами, питання не лише в землі, а й в людях.