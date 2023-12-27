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Премьер Саксонии предлагает Украине смириться с потерей территорий для перемирия

27 декабря 2023 13:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Премьер Саксонии предлагает Украине смириться с потерей территорий для перемирия
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Фото: morgenpost.de
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Украине необходимо смириться с оккупацией территорий. Это будто поможет установить "перемирье" с Россией.

Об этом пишет Spiegel.

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По мнению премьера Саксонии, правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам".

Также он заявил, что союзники "должны попытаться повлиять на Путина и предотвратить прекращение огня".

"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями. Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским. Но, как и в других крупных войнах, пришло время для финального решения", — сказал Кречмер.

В то же время он высказался по отношению к России как соседу Германии.

"Россия — это наш сосед, опасный и непредсказуемый. Идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не угрожала нам — это видение с 19 века, и это закладывает основу для новых конфликтов", — добавил саксонский премьер.

Отметим, что ранее Кречмер уже выступал с заявлениями о необходимости "заморозки" войны в Украине.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что деоккупация Украины невозможна, потому что Россия не уступит территории. В то же время он обвинил страны Запада в сорванных шансах заключить мир между Украиной и Россией.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея уступить территорию, чтобы наступил мир, является "абсолютным безумием". По его словам, вопрос не только в земле, но и в людях.

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