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Чинять розбої та знущаються — Федоров про загрозу з боку солдатів-втікачів РФ

12 листопада 2023 18:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чинять розбої та знущаються — Федоров про загрозу з боку солдатів-втікачів РФ
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Слово і діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В тилу російських позицій рівень дисципліни серед військовослужбовців Російської Федерації впав настільки, що вони самовільно покидають позиції. Це представляє загрозу для мирних мешканців окупованих територій.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Російські дезертири небезпечні для українців

Перебуваючи у тилу, далеко від передової, окупанти почуваються настільки безпечно, що дедалі частіше залишають власні позиції.

Іван Федоров зазначив, що дезертири не мають моральних принципів та є вкрай небезпечними для цивільних. Озброєнні солдати-втікачі чинять розбої та нападають на людей. Відбирають матеріальні цінності, гвалтують жінок. Вони вдаються до насилля навіть щодо неповнолітніх.

"Закликаю мирне населення триматися якомога далі від окупантів. Рашисти давно втратили будь-яке людське обличчя і несуть лише горе навколишнім", — підсумував Федоров.

Раніше ми повідомляли, що у Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів Російської Федерації. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів.

Нагадуємо, що окупанти у Мелітополі планують влаштувати судилище над адміністраторами українських Telegram-каналів "РІА — Мелітополь" і "Мелітополь — це Україна". Їм закидають тероризм. 

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