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Совершают разбои и издеваются — Федоров об угрозе со стороны беглых солдат

12 ноября 2023 18:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Совершают разбои и издеваются — Федоров об угрозе со стороны беглых солдат
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: Слово и дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В тылу русских позиций уровень дисциплины посреди военнослужащих русской Федерации свалился так, что они самовольно покидают позиции. Это представляет угрозу для мирных жителей оккупированных территорий.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Российские дезертиры опасны для украинцев

Находясь в тылу, далеко от передовой, оккупанты чувствуют себя настолько безопасно, что все чаще оставляют свои позиции.

Иван Федоров отметил, что дезертиры не имеют моральных принципов и крайне опасны для гражданских. Вооруженные беглые солдаты совершают разбои и нападают на людей. Отнимают материальные ценности, насилуют женщин. Они прибегают к насилию даже в отношении несовершеннолистных.

"Призываю мирное население держаться как можно дальше от оккупантов. Рашисты давно потеряли любое человеческое лицо и несут только горе окружающим", — подытожил Федоров.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе в результате взрыва в штабе кафиров уничтожены офицеры Российской Федерации . Атаку на штаб совершили во время заседания окупантов.

Напоминаем, что кафиры в Мелитополе планируют устроить судилище над администраторами украинских Telegram-каналов "РИА — Мелитополь" и "Мелитополь — это Украина". Их обвиняют в терроризме.

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