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Чмут повідомив темпи виробництва літаків Су-34 у Росії

30 червня 2024 13:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії продовжують виробництво літаків Су-34 — деталі від Тараса Чмута
Військовий аналітик та волонтер Тарас Чмут. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують виготовляти фронтові бомбардувальники. Зокрема, йдеться про Су-34/34М, які є носіями керованих авіаційних бомб.

Про це повідомив військовий аналітик та волонтер Тарас Чмут у соцмережі X.

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Чмут розповів, що у червні ВКС Росії отримали ще одну поставку літаків, виготовлених на Новосибірському авіазаводі імені Чкалова. Ймовірно, йдеться про два літаки.

Загалом було виготовлено:

  • сім дослідних прототипів та п'ять передсерійних бортів;
  • 126 серійних по контрактах 2010-20 років;
  • 20 у 2022;
  • 12 у 2023;
  • чотири у 2024 році.

"І того 160 серійних стройових бортів. Тут немає висновків, просто цифри", — написав Чмут.

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Допис Чмута. Фото: скриншот

Нагадаємо, захисники продовжують знищувати російську авіацію, яка становить загрозу для України. Так, протягом першої половини 2024 року було уражено понад 30 літаків ворога.

Також бійці Національної гвардії знищили російський штурмовий літак Су-25. Це сталося у Донецькій області.

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Тарас Чмут

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