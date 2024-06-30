В России продолжают производство самолетов Су-34 — детали от Тараса Чмута

Военный аналитик и волонтер Тарас Чмут. Фото: "Украинская правда"

Российские оккупанты продолжают изготавливать фронтовые бомбардировщики. В частности, речь идет о Су-34/34М, которые являются носителями управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщил военный аналитик и волонтер Тарас Чмут в соцсети X.

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Чмут рассказал, что в июне ВКС России получили еще одну поставку самолетов, изготовленных на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова. Вероятно, речь идет о двух самолетах.

В общем было изготовлено:

семь опытных прототипов и пять предсерийных бортов;

126 серийных по контрактам 2010-20 годов;

20 в 2022;

12 в 2023;

четыре в 2024 году.

"И того 160 серийных строевых бортов. Здесь нет выводов, просто цифры", — написал Чмут.

Пост Чмута. Фото: скриншот

Напомним, защитники продолжают уничтожать российскую авиацию, представляющую угрозу для Украины. Так, за первую половину 2024 года было поражено более 30 самолетов врага.

Также бойцы Национальной гвардии уничтожили российский штурмовой самолет Су-25. Это произошло в Донецкой области.