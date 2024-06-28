Бійці Нацгвардії збили російський Су-25 у Донецькій області

Російський літак Су-25. Фото: росЗМІ

Бійці Національної гвардії знищили російський штурмовий літак Су-25. Це сталося у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram у п'ятницю, 28 червня.

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"Зведений розрахунок ПЗРК "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України влучним пострілом збив російський штурмовик", — йдеться у повідомленні.

Що таке ПЗРК "Ігла"

Зведений розрахунок ПЗРК "Ігла" є засобом зенітно-ракетного озброєння, призначеним для знищення літаків і вертольотів противника. Основна функція полягає в надійному ураженні цілей на низьких і середніх висотах, які можуть літати з різних кутів атаки.

Військовий з ПЗРК "Ігла". Фото: Нацгвардія

"Ігла" перебуває на озброєнні армії України, країн, що входили до складу СРСР, а також з 1994 року експортується у понад 30 держав.

Чим небезпечний російський Су-25

Су-25 є російським штурмовим літаком, спеціалізованим на завданні ударів по наземних цілях. Він використовується для знищення живої сили, бронетехніки, а також для підтримки наземних військ в бойових умовах.

Російський літак Су-25. Фото: росЗМІ

Літак має потужне озброєння, включаючи авіабомби, ракети і автоматичні гармати, і відомий своєю маневреністю, що дозволяє ефективно діяти в умовах активного опору.

Нагадаємо, протягом минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати чималу кількість ворожої техніки — танків, бойових броньованих машин, автомобільної техніки та артилерійських систем. Також ворог втратив 1170 осіб особового складу.

Раніше у мережі з'явилося відео застосування винищувачем МіГ-29 Військово-Повітряних сил України французьких керованих авіабомб Hammer. Як наголошується, бомби атакували територію Бєлгородської області РФ.