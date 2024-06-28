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Нацгвардейцы уничтожили российский штурмовой самолет Су-25 — эффектное видео

28 июня 2024 11:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы Нацгвардии сбили российский Су-25 в Донецкой области
Российский самолет Су-25. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы Национальной гвардии уничтожили российский штурмовой самолет Су-25. Это произошло в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram в пятницу, 28 июня.

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"Сводный расчет ПЗРК "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины точным выстрелом сбил российский штурмовик", — говорится в сообщении.

Что такое ПЗРК "Игла"

Сводный расчет ПЗРК "Игла" является средством зенитно-ракетного вооружения, предназначенным для уничтожения самолетов и вертолетов противника. Основная функция заключается в надежном поражении целей на низких и средних высотах, которые могут летать с разных углов атаки.

ПЗРК "Игла"
Военный с ПЗРК "Игла". Фото: Нацгвардия

"Игла" находится на вооружении армии Украины, стран, входивших в состав СССР, а также с 1994 года экспортируется в более чем 30 государств.

Чем опасен российский Су-25

Су-25 является российским штурмовым самолетом, специализированным на нанесении ударов по наземным целям. Он используется для уничтожения живой силы, бронетехники, а также для поддержки наземных войск в боевых условиях.

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Российский самолет Су-25. Фото: росСМИ

Самолет имеет мощное вооружение, включая авиабомбы, ракеты и автоматические пушки, и известен своей маневренностью, что позволяет эффективно действовать в условиях активного сопротивления. 

Напомним, за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать немалое количество вражеской техники — танков, боевых бронированных машин, автомобильной техники и артиллерийских систем. Также враг потерял 1170 человек личного состава.

Ранее в сети появилось видео применения истребителем МиГ-29 Военно-Воздушных сил Украины французских управляемых авиабомб Hammer. Как отмечается, бомбы атаковали территорию Белгородской области РФ.

украинцы
Нацгвардия
Украина
Донецкая область
оккупанты
самолеты

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