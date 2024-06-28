Місця влучань ЗСУ по російських літаках - мапа

В ЗСУ показали мапу ураження російських літаків у 2024 році
Захисники продовжують знищувати російську авіацію, яка становить загрозу для України. Так, протягом першої половини 2024 року було уражено понад 30 літаків ворога.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram у п'ятницю, 28 червня.
Удари по російських літаках
"СтратКом ЗСУ вперше публікує мапу уражених російських літаків за перші шість місяців 2024 року", — йдеться у повідомленні.
Так, воїнам вдалося уразити понад 30 російських військових літаків:
- дев'ять Су-25;
- один Су-57;
- два МіГ-31;
- близько 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два А-50;
- один Іл-22М11;
- один Ту-22М3.
"Збройні сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння", — зауважили в ЗСУ.
Там уточнили, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з російських цілей отримали пошкодження, але могли повернутися на аеродроми на ремонт.
Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо точно встановити, тому інформація буде оновлюватися та доповнюватися.
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