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В ЗСУ показали мапу ураження російських літаків у 2024 році

28 червня 2024 16:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Місця влучань ЗСУ по російських літаках - мапа
Ілюстративне фото: Армія Inform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Захисники продовжують знищувати російську авіацію, яка становить загрозу для України. Так, протягом першої половини 2024 року було уражено понад 30 літаків ворога.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram у п'ятницю, 28 червня.

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"⁨СтратКом ЗСУ вперше публікує мапу уражених російських літаків за перші шість місяців 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Так, воїнам вдалося уразити понад 30 російських військових літаків:

  • дев'ять Су-25;
  • один Су-57;
  • два МіГ-31;
  • близько 13 Су-34;
  • один Су-35;
  • один Су-35С;
  • два А-50;
  • один Іл-22М11;
  • один Ту-22М3.
знищені літаки РФ на карті
Карта уражень російських літаків. Фото: СтратКом

"Збройні сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння", — зауважили в ЗСУ.

Там уточнили, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з російських цілей отримали пошкодження, але могли повернутися на аеродроми на ремонт.

Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо точно встановити, тому інформація буде оновлюватися та доповнюватися.⁩

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Скриншот допису СтратКома ЗСУ

Нагадаємо, бійці Національної гвардії знищили російський штурмовий літак Су-25 у Донецькій області.

Також ми писали, що у мережі з'явилося відео застосування винищувачем МіГ-29 ВПС України французьких керованих авіабомб Hammer. 

російські війська
зброя
окупанти
ППО
літаки
винищувач
війна в Україні
авіація

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