Місця влучань ЗСУ по російських літаках - мапа

Ілюстративне фото: Армія Inform

Захисники продовжують знищувати російську авіацію, яка становить загрозу для України. Так, протягом першої половини 2024 року було уражено понад 30 літаків ворога.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram у п'ятницю, 28 червня.

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"⁨СтратКом ЗСУ вперше публікує мапу уражених російських літаків за перші шість місяців 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Так, воїнам вдалося уразити понад 30 російських військових літаків:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

Карта уражень російських літаків. Фото: СтратКом

"Збройні сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння", — зауважили в ЗСУ.

Там уточнили, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з російських цілей отримали пошкодження, але могли повернутися на аеродроми на ремонт.

Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо точно встановити, тому інформація буде оновлюватися та доповнюватися.⁩

Скриншот допису СтратКома ЗСУ

Нагадаємо, бійці Національної гвардії знищили російський штурмовий літак Су-25 у Донецькій області.

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