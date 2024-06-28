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В ВСУ показали карту поражения российских самолетов в 2024 году

28 июня 2024 16:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Места попаданий ВСУ по российским самолетам
Иллюстративное фото: Армия Inform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Защитники продолжают уничтожать российскую авиацию, которая представляет угрозу для Украины. Так, за первую половину 2024 года было поражено более 30 самолетов врага.

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Telegram в пятницу, 28 июня.

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"СтратКом ВСУ впервые публикует карту пораженных российских самолетов за первые шесть месяцев 2024 года", — говорится в сообщении.

Так, воинам удалось поразить более 30 российских военных самолетов:

  • девять Су-25;
  • один Су-57;
  • два МиГ-31;
  • около 13 Су-34;
  • один Су-35;
  • один Су-35С;
  • два А-50;
  • один Ил-22М11;
  • один Ту-22М3.
уничтожены самолеты РФ на карте
Карта поражений российских самолетов. Фото: СтратКом

"Вооруженные силы Украины продолжают эффективно уничтожать российскую боевую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения", — отметили в ВСУ.

Там уточнили, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из российских целей получили повреждения, но могли вернуться на аэродромы на ремонт.

Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов невозможно было точно установить, поэтому информация будет обновляться и дополняться.

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Скриншот поста СтратКома ВСУ

Напомним, бойцы Национальной гвардии уничтожили российский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области.

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