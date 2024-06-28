Места попаданий ВСУ по российским самолетам

В ВСУ показали карту поражения российских самолетов в 2024 году
Защитники продолжают уничтожать российскую авиацию, которая представляет угрозу для Украины. Так, за первую половину 2024 года было поражено более 30 самолетов врага.
Об этом сообщает Стратком ВСУ в Telegram в пятницу, 28 июня.
Удары по российским самолетам
"СтратКом ВСУ впервые публикует карту пораженных российских самолетов за первые шесть месяцев 2024 года", — говорится в сообщении.
Так, воинам удалось поразить более 30 российских военных самолетов:
- девять Су-25;
- один Су-57;
- два МиГ-31;
- около 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два А-50;
- один Ил-22М11;
- один Ту-22М3.
"Вооруженные силы Украины продолжают эффективно уничтожать российскую боевую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения", — отметили в ВСУ.
Там уточнили, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из российских целей получили повреждения, но могли вернуться на аэродромы на ремонт.
Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов невозможно было точно установить, поэтому информация будет обновляться и дополняться.
Напомним, бойцы Национальной гвардии уничтожили российский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области.
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