Места попаданий ВСУ по российским самолетам

Иллюстративное фото: Армия Inform

Защитники продолжают уничтожать российскую авиацию, которая представляет угрозу для Украины. Так, за первую половину 2024 года было поражено более 30 самолетов врага.

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Telegram в пятницу, 28 июня.

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"СтратКом ВСУ впервые публикует карту пораженных российских самолетов за первые шесть месяцев 2024 года", — говорится в сообщении.

Так, воинам удалось поразить более 30 российских военных самолетов:

девять Су-25;

один Су-57;

два МиГ-31;

около 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два А-50;

один Ил-22М11;

один Ту-22М3.

Карта поражений российских самолетов. Фото: СтратКом

"Вооруженные силы Украины продолжают эффективно уничтожать российскую боевую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения", — отметили в ВСУ.

Там уточнили, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из российских целей получили повреждения, но могли вернуться на аэродромы на ремонт.

Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов невозможно было точно установить, поэтому информация будет обновляться и дополняться.

Скриншот поста СтратКома ВСУ

Напомним, бойцы Национальной гвардии уничтожили российский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области.

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