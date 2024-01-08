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Чмут розкритикував відчизняний протитанковий комплекс

8 січня 2024 18:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чмут розкритикував відчизняний протитанковий комплекс
Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: Ґрунт
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні завершили випробування та кодифікацію ПТРК "Штурм-СМ" від КБ "Луч". Крім того, до цього комплексу було розроблено українські ракети, які мають різні види бойових частин. Своєю чергою голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розкритикував ідею витрачання коштів на військові проєкти з Радянського Союзу.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

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"Максимально безтолкове витрачання державних коштів", — зазначив військовий аналітик.

За його словами, такі розробки часів СРСР коштують дорого.

"В епоху копійчаних FPV на 10-20 км, ПТРК 3+ покоління, ми вкладаємо величезні кошти у проєкти 80-х років. Р — раціональність? Е — ефективність?" — додав Чмут.

відчизняна протитанкова розробка: критика Чмута
Скриншот допису з X Тараса Чмута

Що відомо про ПТРК "Штурм-СМ"

За інформацією видання "Мілітарний", ПТРК "Штурм-СМ" — це модернізований варіант радянського комплексу "Штурм-С". Його було розроблено у 70-ті роки минулого століття в РФ.

Своєю чергою вже на сучасний український варіант було встановлено ракети дальністю удару до семи кілометрів. 

Зазначається, що завдяки кодифікації протитанкового комплексу "Штурм-СМ", можна буде укладати контракти з виробником на поставку ПТРК в озброєння армії. 

розробка вітчизняного протитанкового комплексу
Самохідний ПТРК "Штурм-С". Скриншот з відео Кабінету Міністрів України

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів наради з оборонним блоком уряду. А саме з представниками Мінстратегпрому, міністром оборони та командами інших міністерств. Зокрема, вони обговорили питання збільшення необхідної зброї для того, аби знищувати російських загарбників. 

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