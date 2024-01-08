Чмут раскритиковал отечественный противотанковый комплекс

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Фото: Ґрунт

В Украине завершили испытание и кодификацию ПТРК "Штурм-СМ" от КБ "Луч". Кроме того, до этого комплекса были разработаны украинские ракеты, имеющие разные виды боевых частей. В свою очередь глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут раскритиковал идею расходования средств на военные проекты из Советского Союза.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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"Максимально бестолковое расходование государственных средств", — отметил военный аналитик.

По его словам, подобные разработки времен СССР стоят дорого.

"В эпоху копеечных FPV на 10-20 км, ПТРК 3+ поколения, мы вкладываем огромные средства в проекты 80-х годов. Р — рациональность? Э — эффективность?" — добавил Чмут.

Скриншот сообщения из X Тараса Чмута

Что известно о ПТРК "Штурм-СМ"

По информации издания "Милитарный", ПТРК "Штурм-СМ" - это модернизированный вариант советского комплекса "Штурм-С". Он был разработан в 70-е годы прошлого века в РФ.

В свою очередь, уже на современный украинский вариант были установлены ракеты дальностью удара до семи километров.

Отмечается, что благодаря кодификации противотанкового комплекса "Штурм-СМ", можно будет заключать контракты с производителем на поставку ПТРК в вооружение армии.

Самоходный ПТРК "Штурм-С". Скриншот из видео Кабинета Министров Украины

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания по оборонному блоку правительства. А именно с представителями Минстратегпрома, министром обороны и командами других министерств. В частности, они обсудили вопрос увеличения необходимого оружия для того, чтобы уничтожать российских захватчиков.