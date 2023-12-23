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Чого західні інструктори не можуть навчити воїнів ЗСУ — Марків вказав на нюанси

23 грудня 2023 23:33
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Навчання українських військових - чому стандарти НАТО не працюють на фронті - Віталій Марків
Віталій Марків. Фото: instagram.com/markiv_vitalii_official
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Західні інструктори не можуть дати належні знання українським військовим, адже ЗСУ воюють із кадровою армією. Закордонні стандарти підготовки здебільшого не працюють на фронті.

Про це розповів офіцер бригади "Буревій" Національної гвардії України Віталій Марків в інтерв'ю каналу Новини.LIVE.

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"Україна — це перша країна, яка стикнулася з кадровою армією, там де використовується авіація, використовуються снаряд-системи і тому подібне. І, відповідно, жодна країна НАТО, яка не воювала з кадровою армією, вона не може підготуватися, тому що компанії США, вони воювали з ІДІЛ, з Сирією. Тобто, вони воювали з терористичними угрупуваннями, які не мали озброєння для того, щоби можна було протистояти. Виконання бойових завдань у них побудовано, що вони працюють чисельністю авіації та всіма іншими розвідзасобами. Вони так перевищують можливості ворога і тому у них це успішно", — сказав Марків.

Він додав, що українські воїни не можуть застосувати на практиці західну підготовку.

"І, відповідно, коли вони починають навчати наших хлопців, а хлопці потім повертаються на Схід і бачать, що нічого з того по стантартах, яких навчали за кордоном, вони розуміють, що це все не працює", — акцентував військовий.

Разом з тим, він зазначив, що відправляти військових на навчання за кордон, потрібно безумовно. 

"По одній причині, що ми не можемо зараз підготувати такі навчальні заклади, для того, щоб усі пройшли повномасштабний вишкіл", — сказав Марків.

Як можна покращити військову підготовку ЗСУ

За його словами, варто переформатувати формат віськової підготовки.

"Найкраща ситуація у нас — наші ветерани, які пройшли бойовий досвід, які воюють більше десяти років і бачать, як починалася АТО, ООС і повномасштабне вторгнення. Вони можуть спокійно співпрацювати з західними інструкторами", — резюмував військовий.

Нагадаємо, У 3 ОШБр розповіли, як відбирають людей для штурмових дій. 

Додамо, колишній командир полку особливого призначення "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр ЗСУ Максим Жорін прокоментував слова про те, чи варто в Україні створювати підрозділи, для прикладу, російських "Шторму-z" та "Вагнер". На його думку, така схема цілком реальна, утім, є чимало нюансів.

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