Учения украинских военных - почему стандарты НАТО не работают на фронте - Виталий Марков

Виталий Маркив. Фото: instagram.com/markiv_vitalii_official

Западные инструкторы не могут дать надлежащие знания украинским военным, ведь ВСУ воюют с кадровой армией. Зарубежные стандарты подготовки в основном не работают на фронте.

Об этом рассказал офицер бригады "Буревій" Национальной гвардии Украины Виталий Маркив в интервью каналу Новини.LIVE.

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"Украина — это первая страна, которая столкнулась с кадровой армией, там, где используется авиация, используются снаряд-системы и тому подобное. И, соответственно, ни одна страна НАТО, которая не воевала с кадровой армией, она не может подготовиться, потому что компании США, они воевали с ИГИЛ, с Сирией.То есть они воевали с террористическими группировками, которые не имели вооружения для того, чтобы можно было противостоять.Выполнение боевых задач у них построено, что они работают численностью авиации и всеми другими разведсредствами. Они так превышают возможности врага и потому у них это успешно", — сказал Маркив.

Он добавил, что украинские воины не могут применить на практике западную подготовку.

"И, соответственно, когда они начинают учить наших ребят, а ребята потом возвращаются на Восток и видят, что ничего из того по стантартам, которые учили за границей, они понимают, что это все не работает", — акцентировал военный.

Вместе с тем, он отметил, что отправлять военных на обучение за границу нужно безусловно.

"По одной причине, что мы не можем сейчас подготовить такие учебные заведения для того, чтобы все прошли полномасштабное обучение", — сказал Маркив.

Как можно улучшить военную подготовку ВСУ

По его словам, следует переформатировать формат военной подготовки.

"Лучшая ситуация у нас — наши ветераны, прошедшие боевой опыт, воюющие более десяти лет и видящие, как начиналось АТО, ООС и полномасштабное вторжение. Они могут спокойно сотрудничать с западными инструкторами" , — резюмировал военный.

Напомним, В 3 ОШБр рассказали, как отбирают людей для штурмовых действий.

Добавим, бывший командир полка особого назначения "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин прокомментировал слова о том, стоит ли в Украине создавать подразделения , например, российских "Шторма-z" и "Вагнер". По его мнению, такая схема вполне реальна, но есть немало нюансов.