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Чому росіяни не змогли захопити Авдіївку

18 жовтня 2023 03:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому росіяни не змогли захопити Авдіївку
Околиці Авдіївки. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська під Авдіївкою використовують застарілу тактику Другої світової війни, втрачаючи велику кількість військ та техніки. Саме так вони воювали під Вугледаром.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, уже можна констатувати, що російські війська зазнали серйозних втрат у авдіївській операції.

"Вони не врахували минулий досвід бойових дій за Авдіївку", — підкреслив експерт.

Вугледар номер два

Снєгирьов наголосив, що тактика російських військ під Авдіївкою дуже нагадує іншу провальну для окупантів операцію.

"Росіяни штурмують Авдіївку танковими колонами, як це було під час боїв за Вугледар, коли ЗСУ спалили велику кількість ворожої техніки", — підкреслив він.

Експерт зазначив, що така тактика була притаманною ще для Другої світової війни.

Кількість замість якості

Крім того, підкреслив Дмитро Снєгирьов, російське командування продовжує використовувати тактику "м’ясних штурмів".

"Йдеться про звані угрупування "Шторм-Z" — це колишні ув’язнені, які використовуються як штурмовики. Рівень їх військової підготовки мінімальний, тому вони намагаються взяти кількістю", — резюмував експерт.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії зазначило, що Наступ російських сил на Авдіївку Донецької області - це, імовірно, найзначніша наступальна операція, проведена Росією як мінімум із січня 2023 року. Однак через брак і повільний прогрес їм не вдасться захопити місто у найближчій перспективі.

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