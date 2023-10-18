Почему россияне не смогли захватить Авдеевку

Окрестности Авдеевки. Фото: "АрмияInform"

Российские оккупационные войска под Авдеевкой используют устаревшую тактику Второй мировой войны, теряя большое количество войск и техники. Именно так они воевали под Угледаром.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, уже можно констатировать, что российские войска понесли серьезные потери в авдеевской операции.

"Они не учли прошлый опыт боевых действий за Авдеевку", — подчеркнул эксперт.

Угледар номер два

Снегирев подчеркнул, что тактика российских войск под Авдеевкой очень напоминает другую провальную для оккупантов операцию.

"Россияне штурмуют Авдеевку танковыми колоннами, как это было во время боев за Угледар, когда ВСУ сожгли большое количество вражеской техники", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что такая тактика была характерна еще для Второй мировой войны.

Количество вместо качества

Кроме того, подчеркнул Дмитрий Снегирев, российское командование продолжает использовать тактику "мясных штурмов".

"Речь идет о так называемых группировках "Шторм-Z" — это бывшие заключенные, которые используются как штурмовики. Уровень их военной подготовки минимальный, поэтому они пытаются взять количеством", — резюмировал эксперт.

Напомним, министерство обороны Великобритании отметило, что наступление российских сил на Авдеевку Донецкой области – это, вероятно, самая значительная наступательная операция, проведенная Россией как минимум с января 2023 года. Однако из-за нехватки и медленного прогресса им не удастся захватить город в ближайшей перспективе.