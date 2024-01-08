Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чому "шахеди" не збивають по маршруту слідування — пояснення ПСУ arrow

Чому "шахеди" не збивають по маршруту слідування — пояснення ПСУ

8 січня 2024 05:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Як мобільні групи знищують шахеди: пояснення ПСУ
Мобільна вогнева група бригади "Рубіж". Фото: FB/Бригада "Рубіж"
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Ворог прораховує такі маршрути по запуску ударних дронів "шахед", щоб максимально ускладнити роботу української ППО. І незважаючи на те, що сили та засоби по території країни розставлені так, щоби їх зустріти, якась частина таки пролітає.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Читайте також:

"Якусь частину збивають, але якась і пролітає. Ворог же не дурний. Він теж дивиться, де ми можемо перехопити "шахеди", а де ні. Прораховують такі маршрути, щоб максимально ускладнити нам роботу. Наші сили та засоби розставлені так, щоби їх зустріти", — уточнив Ігнат.

Спікер ПСУ нагадує, що Україна — надзвичайно велика територія, а одна мобільна група може перекрити лише кілька кілометрів.

"Уявіть, скільки потрібно людей, аби виставити їх для цілковитої оборони. І то все не зіб’ють. Тому прийнято рішення захищати місто, потенційний об'єкт ураження. Результат є, значить, ця схема працює. Переважну кількість дронів збивають саме мобільні вогневі групи", — нагадав Ігнат. 

Також, за його словами, по маршруту слідування "шахедів" їх ще намагається знищувати винищувач.

Нагадаємо, у новорічну ніч російські війська атакували Україну, використовуючи 90 дронів-камікадзе. Втім, українська ППО успішно знищила ворожі "шахеди".

Відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі