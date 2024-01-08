Як мобільні групи знищують шахеди: пояснення ПСУ

Мобільна вогнева група бригади "Рубіж". Фото: FB/Бригада "Рубіж"

Ворог прораховує такі маршрути по запуску ударних дронів "шахед", щоб максимально ускладнити роботу української ППО. І незважаючи на те, що сили та засоби по території країни розставлені так, щоби їх зустріти, якась частина таки пролітає.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат.

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"Якусь частину збивають, але якась і пролітає. Ворог же не дурний. Він теж дивиться, де ми можемо перехопити "шахеди", а де ні. Прораховують такі маршрути, щоб максимально ускладнити нам роботу. Наші сили та засоби розставлені так, щоби їх зустріти", — уточнив Ігнат.

Спікер ПСУ нагадує, що Україна — надзвичайно велика територія, а одна мобільна група може перекрити лише кілька кілометрів.

"Уявіть, скільки потрібно людей, аби виставити їх для цілковитої оборони. І то все не зіб’ють. Тому прийнято рішення захищати місто, потенційний об'єкт ураження. Результат є, значить, ця схема працює. Переважну кількість дронів збивають саме мобільні вогневі групи", — нагадав Ігнат.

Також, за його словами, по маршруту слідування "шахедів" їх ще намагається знищувати винищувач.

Нагадаємо, у новорічну ніч російські війська атакували Україну, використовуючи 90 дронів-камікадзе. Втім, українська ППО успішно знищила ворожі "шахеди".

Відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук.