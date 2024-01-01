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Повітряні сили показали, як ППО знищила "шахеди" на півдні України

1 січня 2024 17:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Повітряні сили показали, як ППО знищила "шахеди" на півдні України
Ударний дрон у польоті. Фото: Army inform website
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У новорічну ніч російські війська атакували Україну, використовуючи камікадзе-дрони. Втім, українська ППО успішно знищила ворожі "шахеди".

Відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук.

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Олещук зазначив, що більшість дронів "Шахед", залучених в атаці, було знищено в районі, контрольованому повітряним командуванням "Південь".

На поширених відеозаписах видно, як підрозділи зенітних ракетних військ та мобільні вогневі групи вели бойові дії.

Атака "шахедів" у новорічну ніч

У новорічну ніч Росія застосувала проти України безпілотники Shahed. Вони атакували Одесу, Дніпро, Львів, внаслідок чого є постраждалі та загиблі, а також зруйновано інфраструктуру.

Усього за ніч російські агресори використали 90 "шахедів" та вісім ракет. Згідно зі звітами, українським військам протиповітряної оборони вдалося збити 87 із цих ворожих БПЛА.

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, що внаслідок нічної атаки в Одесі постраждали дев'ять осіб: одна загибла, троє госпіталізовані.

Крім того, 1 січня на Львівщині пролунали вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО через атаку російськими дронами. Внаслідок падіння уламків знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено університет, де 100 років тому навчався Степан Бандера.

Загалом, у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць із 90.

Також відомо, що російські загарбники вдарили "шахедами" по Хмельницькій області . Внаслідок ворожої атаки поранення отримала неповнолітня дитина.

Додамо, ворог минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв близько 15 населених пунктів Харківської області. В результаті є постраждалі

 

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