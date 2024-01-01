Воздушные силы показали, как ПВО уничтожила "шахеды" на юге Украины
В новогоднюю ночь российские войска атаковали Украину, используя камикадзе-дроны. Впрочем, украинская ПВО успешно уничтожила вражеские "шахеды".
Соответствующее видео опубликовал командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук.
Уничтожение "шахедов" на юге Украины
Олещук отметил, что большинство дронов "Шахед", задействованных в атаке, были уничтожены в районе, контролируемом воздушным командованием "Юг".
На распространенных видеозаписях видно, как подразделения зенитных ракетных войск и мобильные огневые группы вели боевые действия.
Атака "шахедов" в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь Россия применила против Украины беспилотники Shahed. Они атаковали Одессу, Днепр, Львов, в результате чего есть пострадавшие и погибшие, а также разрушена инфраструктура.
Всего за ночь российские агрессоры использовали 90 "шахедов" и восемь ракет. Согласно отчетам, украинским войскам противовоздушной обороны удалось сбить 87 из этих враждебных БпЛА.
Напомним, в Одесской ОВА рассказали, что в результате ночной атаки в Одессе пострадали девять человек: один погибший, трое госпитализированы.
Кроме того, 1 января во Львовской области прогремели взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами. В результате падения обломков уничтожен музей Романа Шухевича и поврежден университет, где 100 лет назад учился Степан Бандера.
В общем, в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.
Также известно, что российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.
Добавим, враг за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате есть пострадавшие
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