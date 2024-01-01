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Воздушные силы показали, как ПВО уничтожила "шахеды" на юге Украины

1 января 2024 17:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Воздушные силы показали, как ПВО уничтожила "шахеды" на юге Украины
Ударный дрон в полете. Фото: Army inform website
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В новогоднюю ночь российские войска атаковали Украину, используя камикадзе-дроны. Впрочем, украинская ПВО успешно уничтожила вражеские "шахеды".

Соответствующее видео опубликовал командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук.

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Уничтожение "шахедов" на юге Украины

Олещук отметил, что большинство дронов "Шахед", задействованных в атаке, были уничтожены в районе, контролируемом воздушным командованием "Юг".

На распространенных видеозаписях видно, как подразделения зенитных ракетных войск и мобильные огневые группы вели боевые действия.

Атака "шахедов" в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь Россия применила против Украины беспилотники Shahed. Они атаковали Одессу, Днепр, Львов, в результате чего есть пострадавшие и погибшие, а также разрушена инфраструктура.

Всего за ночь российские агрессоры использовали 90 "шахедов" и восемь ракет. Согласно отчетам, украинским войскам противовоздушной обороны удалось сбить 87 из этих враждебных БпЛА.

Напомним, в Одесской ОВА рассказали, что в результате ночной атаки в Одессе пострадали девять человек: один погибший, трое госпитализированы.

Кроме того, 1 января во Львовской области прогремели взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки русскими дронами. В результате падения обломков уничтожен музей Романа Шухевича и поврежден университет, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

В общем, в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.

Также известно, что российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.

Добавим, враг за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате есть пострадавшие

 

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