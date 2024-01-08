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Почему "шахеды" не сбивают по маршруту следования — объяснение ВСУ

8 января 2024 05:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Как мобильные группы уничтожают шахеды: объяснение ПСУ
Мобильная огневая группа бригады "Рубіж". Фото: FB/Бригада "Рубіж"
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Враг просчитывает такие маршруты по запуску ударных дронов "шахед", чтобы максимально усложнить работу украинского ПВО. И несмотря на то, что силы и средства по территории страны расставлены так, чтобы их встретить, какая-то часть пролетает.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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"Какую-то часть сбивают, но какая-то и пролетает. Враг же не глуп. Он тоже смотрит, где мы можем перехватить "шахеды", а где нет. Просчитывают такие маршруты, чтобы максимально усложнить нам работу. Наши силы и средства расставлены так, чтобы их встретить", — уточнил Игнат.

Спикер ВСУ напоминает, что Украина — очень большая территория, а одна мобильная группа может перекрыть всего несколько километров.

"Представьте, сколько нужно людей, чтобы выставить их для полной обороны. И то все не собьют. Поэтому принято решение защищать город, потенциальный объект поражения. Результат есть, значит, эта схема работает. Подавляющее количество дронов сбивают именно мобильные огневые группы", — напомнил Игнат.

По его словам, по маршруту следования "шахедов" их еще пытается уничтожать истребитель.

Напомним, в новогоднюю ночь российские войска атаковали Украину, используя 90 дронов-камикадзе. Впрочем, украинское ПВО успешно уничтожило вражеские "шахеды".

Соответствующее видео опубликовал командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук.

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