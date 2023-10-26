Чому спрощена система допуску дронів до ЗСУ запрацювала лише через 1,5 року війни

Український військовий із FPV-дроном. Фото: УНІАН

Рішення про спрощення допуску нових дронів для використання Силами оборони України мало з’явитися ще на початку війни. За цією затримкою могли стояти корупційні схеми.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов зазначив важливість кроку, оприлюдненого міністром оборони України Рустемом Умєровим, — допуску до експлуатації в українській армії відразу кількох нових зразків безпілотних літальних апаратів.

"Це мало статися значно раніше, а не через півтора року війни, війни, у якій ми відстаємо від агресора за кількістю техніки", — підкреслив експерт.

Чому влада тягнула час

Коментуючи запізнілий початок роботи нинішньої схеми спрощеного допуску інновацій на поле бою, Снєгирьов припустив, що цей процес, імовірно, гальмували через певну корупційну складову.

"Згадаймо історію з компанією екснардепа Розенблата, яка отримала 700 млн грн на дрони, які українська армія так в повному обсязі й не отримала", — додав військовий експерт.

Нагадаємо, що у жовтні Сили оборони України завдяки FPV-дрону знищили новітню російську станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2".