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Почему упрощенная система допуска дронов в ВСУ заработала только через 1,5 года войны

26 октября 2023 23:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему упрощенная система допуска дронов в ВСУ заработала только через 1,5 года войны
Украинский военный с FPV-дроном. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Решение об упрощении допуска новых дронов для использования Силами обороны Украины должно появиться еще в начале войны. За этой задержкой могли стоять коррупционные схемы.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев отметил важность шага, обнародованного министром обороны Украины Рустемом Умеровым, — допуска к эксплуатации в украинской армии сразу нескольких новых образцов беспилотных летательных аппаратов.

"Это должно было произойти значительно раньше, а не через полтора года войны, войны, в которой мы отстаем от агрессора по количеству техники", — подчеркнул эксперт.

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Комментируя запоздалое начало работы нынешней схемы упрощенного допуска инноваций на поле боя, Снегирев предположил, что этот процесс, вероятно, тормозили из-за коррупционной составляющей.

"Вспомним историю с компанией экснардепа Розенблата, получившей 700 млн грн на дроны, которые украинская армия так в полном объеме и не получила", — добавил военный эксперт.

Напомним, что в октябре Силы обороны Украины благодаря FPV-дрону уничтожили новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

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