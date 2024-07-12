У Херсоні рибалки ледь не збили лящем ворожий дрон — епічні кадри

Дали ляща — епічне відео, як херсонські рибалки майже збили ворожий безпілотник
У Херсонській області стався кумедний, але водночас ефектний випадок. Місцеві рибалки влучили рибою у російський дрон, який завис прямо над ними.
Епічне відео влучного кидка з'явилося в соцмережах.
Херсонські рибалки майже збили рибою ворожий дрон
На опублікованих кадрах видно, як кидком рибини одному з чоловіків вдалося майже збити російський квадрокоптер, який вирішив поспостерігати за їх човном.
Після чого, судячи з кадрів, чоловіки покинули місце риболовлі.
Події у Херсонській області — остання інформація
Нагадаємо, раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявляв, що ворог нещодавно здійснив низку ударів по населених пунктах області, в результаті чого семеро людей зазнали поранень.
Водночас відомі українські фотографи Констянтин та Влада Ліберови анонсували випуск документального фільму про українських військових у Кринках.
Також на території Білозерського району Херсонщини росіяни навмисно скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу, але не досягли бажаємого.
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