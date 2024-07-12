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Дали ляща — епічне відео, як херсонські рибалки майже збили ворожий безпілотник

12 липня 2024 17:42
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
У Херсоні рибалки ледь не збили лящем ворожий дрон — епічні кадри
Момент кидка в російський розвідувальний дрон. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Херсонській області стався кумедний, але водночас ефектний випадок. Місцеві рибалки влучили рибою у російський дрон, який завис прямо над ними. 

Епічне відео влучного кидка з'явилося в соцмережах.

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На опублікованих кадрах видно, як кидком рибини одному з чоловіків вдалося майже збити російський квадрокоптер, який вирішив поспостерігати за їх човном.

Після чого, судячи з кадрів, чоловіки покинули місце риболовлі. 

Події у Херсонській області — остання інформація

Нагадаємо, раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявляв, що ворог нещодавно здійснив низку ударів по населених пунктах області, в результаті чого  семеро людей зазнали поранень.

Водночас відомі українські фотографи Констянтин та Влада Ліберови анонсували випуск документального фільму про українських військових у Кринках.

Також на території Білозерського району Херсонщини росіяни навмисно скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу, але не досягли бажаємого. 

Херсон безпілотники Україна дрони риба війна в Україні риболовля

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