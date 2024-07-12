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Дали леща — эпичное видео, как херсонские рыбаки почти сбили вражеский беспилотник

12 июля 2024 17:42
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Херсоне рыбаки чуть не сбили лещом вражеский дрон — эпичные кадры
Момент броска в российский разведывательный дрон. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Херсонской области произошел забавный, но в то же время эффектный случай. Местные рыбаки попали рыбой в российский дрон, повисший прямо над ними.

Эпическое видео меткого броска появилось в соцсетях.

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На опубликованных кадрах видно, как броском рыбы одному из мужчин удалось почти сбить российский квадрокоптер, решивший понаблюдать за их лодкой.

После чего, судя по кадрам, мужчины покинули место рыбалки.

События в Херсонской области — последняя информация

Напомним, ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявлял, что враг недавно нанес ряд ударов по населенным пунктам области, в результате чего семь человек получили ранения.

В то же время известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы анонсировали выпуск документального фильма об украинских военных в Крынках.

Также на территории Белозерского района Херсонской области россияне намеренно сбросили взрывчатку на спасателей, приехавших тушить пожар, но желаемого не добились.

Херсон беспилотники Украина дроны рыба война в Украине рыбалка

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