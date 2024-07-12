В Херсоне рыбаки чуть не сбили лещом вражеский дрон — эпичные кадры

Момент броска в российский разведывательный дрон. Фото: скриншот

В Херсонской области произошел забавный, но в то же время эффектный случай. Местные рыбаки попали рыбой в российский дрон, повисший прямо над ними.

Эпическое видео меткого броска появилось в соцсетях.

Читайте также:

Херсонские рыбаки почти сбили рыбой вражеский дрон

На опубликованных кадрах видно, как броском рыбы одному из мужчин удалось почти сбить российский квадрокоптер, решивший понаблюдать за их лодкой.

После чего, судя по кадрам, мужчины покинули место рыбалки.

События в Херсонской области — последняя информация

Напомним, ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявлял, что враг недавно нанес ряд ударов по населенным пунктам области, в результате чего семь человек получили ранения.

В то же время известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы анонсировали выпуск документального фильма об украинских военных в Крынках.

Также на территории Белозерского района Херсонской области россияне намеренно сбросили взрывчатку на спасателей, приехавших тушить пожар, но желаемого не добились.