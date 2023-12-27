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Данілов відреагував на інформацію про "готовність" РФ до переговорів

27 грудня 2023 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Данілов відреагував на інформацію про "готовність" РФ до переговорів
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував інформацію про "готовність" Росії до переговорів. За його словами, ворог запускає фейки.

Про це Олексій Данілов розповів "Голосу Америки".

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Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін та його оточення говорять про переговори, щоб знизити підтримку для України. Він наголосив, що противник активно запускає фейки. За словами секретаря РНБО, є чітка позиція Президента України Володимира Зеленського щодо цього, а саме десять пунктів Формули миру.

"Бо перемовини, які пропонує Російська Федерація, доволі прості, – це наша капітуляція. Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас нищити. І ми і далі будемо іти до перемоги", — додав Данілов.

Нагадаємо, The New York Times пише, що з вересня 2023 року з'явилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін натякає на зупинення воєнних дій у війні з Україною. Передбачається, що це може бути заморожування війни на нинішній лінії фронту.

Також ми писали, за інформацією ISW, російський президент Володимир Путін демонструє зацікавленість у припиненні вогню на фронті. Метою цього може бути перешкоджання подальшої військової допомоги Україні від країн Заходу.

Додамо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував статтю про бажання російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь

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