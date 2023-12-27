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Данилов отреагировал на информацию о "готовности" РФ к переговорам

27 декабря 2023 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Данилов отреагировал на информацию о "готовности" РФ к переговорам
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о "готовности" России к переговорам. По его словам, враг запускает фейки.

Об этом Алексей Данилов рассказал "Голосу Америки".

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Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение говорят о переговорах, чтобы снизить поддержку для Украины. Он отметил, что противник активно запускает фейки. По словам секретаря СНБО, есть четкая позиция Президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу, а именно десять пунктов Формулы мира.

"Потому что переговоры, которые предлагает Российская Федерация, довольно простые, — это наша капитуляция. Мы не можем себе позволить капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать. И мы и дальше будем идти к победе", — добавил Данилов.

Напомним, The New York Times пишет, что с сентября 2023 года появилась информация о том, что президент России Владимир Путин намекает на остановку военных действий в войне с Украиной. Предполагается, что это может быть замораживание войны на нынешней линии фронта.

Также мы писали, по информации ISW, российский президент Владимир Путин демонстрирует интерес к прекращению огня на фронте. Целью этого может быть препятствование дальнейшей военной помощи Украине от стран Запада.

Добавим, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал статью о желании российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь.

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