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Держдеп США дозволив продаж Ізраїлю танкових снарядів без погодження Конгресу — Reuters

10 грудня 2023 07:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Держдеп США дозволив продаж Ізраїлю танкових снарядів без погодження Конгресу — Reuters
Ізраїльські солдати на бронетехніці. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена скористалася надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж Ізраїлю танкових снарядів. Це відбулося в обхід розгляду Конгресом.

Про це пише Reuters

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В Пенатгоні повідомили, що державний департамент застосував Закон про контроль над експортом озброєнь, оголосивши надзвичайну ситуацію для танкових снарядів вартістю 106,5 мільйонів доларів для негайного доставлення до Ізраїлю.

Ці снаряди є частиною більшої допомоги, яку адміністрація Байдена просить схвалити Конгрес США. Більший пакет коштує понад 500 мільйонів доларів і включає 45 000 снарядів для ізраїльських танків Merkava, які регулярно застосовуються під час наступу в Газі. 

Правозахисники б'ють на сполох

Своєю чергою в правозахисних організаціях б'ють на сполох через дії Державного департаменту.

"Правозахисники висловили стурбованість продажем, заявивши, що він не узгоджується зі зусиллями Вашингтона тиснути на Ізраїль, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні журналістів. 

Своєю чергою представник Державного департаменту заявив, що Вашингтон тисне на уряд Ізраїлю, щоб він дотримувався міжнародного гуманітарного права та вживав всіх можливих кроків, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

Раніше ми повідомляли, що наразі Пентагон не може виробляти зброю достатньо швидко, щоб задовольнити світовий попит, зокрема через війни в Україні та Ізраїлі. Окрім того, промисловість Китаю "значно перевищує потенціал лише Сполучених Штатів".

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