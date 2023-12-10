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Госдеп США разрешил продажу Израилю танковых снарядов без согласования Конгресса — Reuters

10 декабря 2023 07:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Госдеп США разрешил продажу Израилю танковых снарядов без согласования Конгресса — Reuters
Израильские солдаты на бронетехнике. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена воспользовалась чрезвычайными полномочиями, чтобы разрешить продажу Израилю танковых снарядов. Это произошло в обход рассмотрения Конгрессом.

Об этом пишет Reuters.

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В Пенатгоне сообщили, что государственный департамент применил Закон о контроле над экспортом вооружений, объявив чрезвычайную ситуацию для танковых снарядов стоимостью 106,5 миллиона долларов для немедленной доставки в Израиль.

Эти снаряды являются частью большей помощи, которую администрация Байдена просит одобрить Конгресс США. Более крупный пакет стоит более 500 миллионов долларов и включает 45 000 снарядов для израильских танков Merkava, регулярно применяемых во время наступления в Газе.

Правозащитники бьют тревогу

В свою очередь в правозащитных организациях бьют тревогу из-за действий Государственного департамента.

"Правозащитники выразили обеспокоенность продажей, заявив, что она не согласуется с усилиями Вашингтона давить на Израиль, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения", — говорится в сообщении журналистов.

В свою очередь представитель Государственного департамента заявил, что Вашингтон давит на правительство Израиля, чтобы оно соблюдало международное гуманитарное право и предпринимало все возможные шаги, чтобы избежать вреда гражданскому населению.

Ранее мы сообщали, что в настоящее время Пентагон не может производить оружие достаточно быстро, чтобы удовлетворить мировой спрос, в частности из-за войн в Украине и Израиле. Кроме того, промышленность Китая значительно превышает потенциал только Соединенных Штатов.

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