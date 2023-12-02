Ізраїль планує створити буферну зону в Газі, — Reuters

Вулиці сектору Гази. Фото: скриншот

Ізраїль повідомив кільком арабським країнам про свій намір створити буферну зону вздовж палестинського кордону в Газі для запобігання атакам у майбутньому. При цьому ізраїльська влада розділила свої плани з Єгиптом, Йорданією та Об'єднаними Арабськими Еміратами, країнами, які налагодили дипломатичні відносини з Ізраїлем у 2020 році.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

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Повідомляється, що Саудівська Аравія, яка не має офіційних відносин з Ізраїлем і призупинила процес нормалізації після поновлення конфлікту в Газі 7 жовтня, також проінформувалиа про ці плани. Проте джерела Reuters не розкрили, як ця інформація досягла Ер-Ріяда. Туреччина також була поінформована про ці плани.

Видання уточнює, що ініціатива не вказує на швидке припинення військових дій Ізраїлю, що відновилися 1 грудня після тижневого перемир'я, але демонструє прагнення Ізраїлю звернутися за допомогою до країн, які відрізняються від традиційних арабських посередників, таких як Єгипет чи Катар, для формування повоєнного порядку в Газі.

"Мета Ізраїлю — створити буферну зону від півночі до півдня між Сектором Гази та Ізраїлем, щоб запобігти проникненню бойовиків ХАМАС та інших груп і запобігти нападам", — заявив високопоставлений представник служби безпеки однієї з регіональних країн.

Що відповіли інші країни на пропозицію Ізраїлю щодо створення буферної зони в Газі

Уряди Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Туреччини не відповіли на запити Reuters про коментарі, а представник ОАЕ не дав прямої відповіді на питання про буферну зону.

"ОАЕ підтримають будь-які післявоєнні домовленості, схвалені всіма сторонами, що беруть участь, спрямовані на досягнення стабільності та встановлення палестинської держави", — сказав представник ОАЕ.

Нагадаємо, що Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про продовження поточного тимчасового перемир'я в секторі Гази. Втім, бойовики ХАМАС порушили режим тиші й завдали удару Ізраїлю.