Израиль планирует создать буферную зону в Газе, — Reuters

Улицы сектора Газа. Фото: скриншот

Израиль сообщил нескольким арабским странам о своём намерении создать буферную зону вдоль палестинской границы в Газе для предотвращения атак в будущем. При этом израильские власти разделили свои планы с Египтом, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами, странами, которые наладили дипломатические отношения с Израилем в 2020 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Сообщается, что Саудовская Аравия, которая не имеет официальных отношений с Израилем и приостановила процесс нормализации после возобновления конфликта в Газе 7 октября, также была осведомлена об этих планах. Однако источники Reuters не раскрыли, каким образом эта информация достигла Эр-Рияда. Турция также была информирована о данных планах.

Издание уточняет, что инициатива не указывает на скорое прекращение военных действий Израиля, возобновившихся 1 декабря после недельного перемирия, но демонстрирует стремление Израиля обратиться за помощью к странам, отличным от традиционных арабских посредников, таких как Египет или Катар, для формирования послевоенного порядка в Газе.

"Цель Израиля — создать буферную зону от севера до юга между Сектором Газа и Израилем, чтобы предотвратить проникновение боевиков ХАМАС и других групп и предотвратить нападения", — заявил высокопоставленный представитель службы безопасности одной из региональных стран.

Что ответили другие страны на предложение Израиля о создании буферной зоны в Газе

Правительства Египта, Саудовской Аравии, Катара и Турции не ответили на запросы Reuters о комментариях, а представитель ОАЭ не дал прямого ответа на вопрос о буферной зоне.

"ОАЭ поддержат любые послевоенные договоренности, одобренные всеми участвующими сторонами, направленные на достижение стабильности и установление палестинского государства", — сказал представитель ОАЭ.

Напомним, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продолжении текущего временного перемирия в секторе Газа. Впрочем, боевики ХАМАС нарушили режим тишины и нанесли удар по Израилю.