Военная в Израиле. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил о готовности возобновления боевых действий в секторе Газа. По его словам, это произойдет, если соглашение о прекращении огня с ХАМАСом не будет продлено еще на один день.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Читайте также:

Боевые действия в секторе Газа

"На этот час мы продвигаемся вперед и ждем освобождения других заложников, которые должны вернуться в рамках согласованного соглашения", — говорит Хагари.

Он сообщил, что ночью ЦАХАЛ настоял на выполнении текущего соглашения с ХАМАС, в котором террористы обязались освободить женщин и детей, которые находятся в заложниках.

"Мы сделаем это и завтра. Посредники, Катар и Египет также обязаны выполнить соглашение, чтобы перемирие продолжалось", — отметил Хагари.

По его словам, ЦАХАЛ готов атаковать в любое время.

Напомним, боевики ХАМАС взяли на себя ответственность за атаку со стрельбой на въезде в Иерусалим сегодня утром. В результате теракта погибли трое израильтян и шестеро получили ранения.

Также мы писали, что ХАМАС выразил благодарность российскому диктатору Владимиру Путину "за его позицию". Боевики пообещали освободить граждан РФ из плена.

Добавим, 24 ноября палестинское радикальное движение ХАМАС освободило из плена первую группу людей. Речь идет о 13 израильских заложниках и 12 рабочих из Таиланда.