ЦАХАЛ заявив про готовність відновити бойові дії в секторі Гази — яка причина

Військова в Ізраїлі. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив про готовність відновлення бойових дій в секторі Гази. За його словами, це станеться, якщо угода про припинення вогню з ХАМАС не буде продовжена ще на один день.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Бойові дії в секторі Гази

"На цю годину ми просуваємося вперед і чекаємо на звільнення інших заручників, які мають повернутися в рамках узгодженої угоди", — каже Хагарі.

Він повідомив, що вночі ЦАХАЛ наполіг на виконанні поточної угоди з ХАМАС, в якій терористи зобов'язалися звільнити жінок і дітей, які перебувають в заручниках.

"Ми зробимо це і завтра. Посередники, Катар і Єгипет, також зобов'язані виконати угоду, щоб перемир'я тривало", — зазначив Хагарі.

За його словами, ЦАХАЛ готовий атакувати в будь-яку годину.

Нагадаємо, бойовики ХАМАС взяли на себе відповідальність за атаку зі стріляниною на в'їзді до Єрусалиму сьогодні вранці. Внаслідок теракту загинули троє ізраїльтян і шестеро отримали поранення.

Також ми писали, що ХАМАС висловив вдячність російському диктатору Володимиру Путіну "за його позицію". Бойовики пообіцяли звільнити громадян РФ з полону.

Додамо, 24 листопада палестинський радикальний рух ХАМАС звільнив із полону першу групу людей. Йдеться про 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду.