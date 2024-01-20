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Дівчина, яка вижила під час обстрілу пологового у Маріуполі, підтримала Путіна на виборах

20 січня 2024 23:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дівчина, яка вижила під час обстрілу пологового у Маріуполі, підтримала Путіна на виборах
Маріанна Вишемірська, яка вижила під час обстрілу пологового у Маріуполі. Фото: instagram.com/krevvetochka
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Блогерка Маріанна Вишемірська, яка вижила під час обстрілу пологового у Маріуполі, підтримала російського диктатора Володимира Путіна. Вона заявила, що поставила за нього підпис, адже президент РФ "захищає своїх громадян".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Вишемірська підтримала Путіна

"Думаєте, ви вже все бачили про дно людською сутності? Ну тоді вам в якості аргументу, що ні. Маріанна Вишемірська. Жіночка, яка вижила після бомбардування росіянами пологового будинку в Маріуполі. Обличчя "Горя Маріуполя". Ставить підпис на підтримку Путіна на московському Водохрещі", — наголосив Андрющенко.

За його словами, більшого цинізму ще не було. Андрющенко додав, що це кінцева точка дна.

Маріанна Вишемірська, яка вижила під час обстрілу пологового у Маріуполі
Маріанна Вишемірська, яка вижила під час обстрілу пологового у Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
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Допис Андрющенка. Фото: скриншот

Вишемірська у своєму Telegram-каналі підтвердила цю інформацію. Вона заявила, що знайшла час сходити і поставити підпис в підтримку російського президента Володимира Путіна.

"Зараз, попри санкції та всі проблеми, Росія динамічно розвивається. Захищає своїх громадян та працює над тим, щоб завтра було краще, ніж учора. Не вдасться заперечувати те, що це пов'язано з особистістю однієї конкретної людини", — написала блогерка.

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Маріанна Вишемірська, яка вижила під час обстрілу пологового у Маріуполі, ставить підпис за Путіна. Фото: t.me/marianna_vishimirskaya
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Допис Вишемірської. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Маріуполі масово спалахнули хвороби через холод та відключення опалення. Окупанти не проводять тестування на коронавірус, місту загрожує епідемія.

Також ми писали, що через дуже малу кількість людей в Маріуполі Росія завезла до міста 50 тисяч мігрантів з "закапелків" РФ та Центральної Азії. Крім того, для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет.

росія
війна
володимир путін
Маріуполь
росіяни
обстріли

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