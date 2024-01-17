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РФ звозить мігрантів з Центральної Азії до Маріуполя, — ЦНС

17 січня 2024 14:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
РФ звозить мігрантів з Центральної Азії до Маріуполя, — ЦНС
Мігранти з РФ. Фото (ілюстративне): payom.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через дуже малу кількість людей в Маріуполі Росія завезла до міста 50 тисяч мігрантів з "закапелків" РФ та Центральної Азії. Крім того, для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет.

Про це повідомив представник Центру національного спротиву ССО на пресконференції 17 січня, передає "Українська Правда"

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РФ звозить до Маріуполя мігрантів з Центральної Азії

У ЦНС розповіли, що станом на зараз в тимчасово окупованому Маріуполі перебуває вже понад 50 тисяч росіян та представників країн Центральної Азії. Зазначається, що росіяни це роблять через малу кількість людей в місті, адже зараз там перебуває вдвічі менше населення, ніж до війни.

"Тому окупаційна влада хоче залучити заробітчан із депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії для пришвидшення темпів асиміляції українського населення. Для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет. У місті вже зафіксували утворення етнічних кримінальних угруповань з-поміж мігрантів", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, у деяких тимчасово окупованих регіонах помітили мігрантів з Білорусі. 

Як живуть люди в Маріуполі

Власні джерела Новини.LIVE в місті розповіли, що в окупованому Маріуполі російська влада поставила своїх людей на керівні посади у всі організації, зокрема і на кладовищах. Тепер безкоштовно поховати людину не дозволяють, навіть якщо у вас є родинне місце на цвинтарі.  

За місце для захоронення вони вимагали 20 тисяч рублів (8 676,81 грн). Якщо пенсія в Маріуполі становить 4 338,40 грн (10 000 рублів), і її не вистачить, аби купити собі місце для поховання.  

Крім того, в місто завозять білоруські та російські продукти і ставлять ціни, які просто шокують. Ціни на найпопулярніші продукти такі:

  • яйця —  77,85 грн (180 рублів),
  • м’ясо — 281,13 грн (650 рублів/кг),
  • риба —  194,63 грн (450 рублів/кг),
  • хліб — від 21,63 грн (від 50 рублів), 
  • цукерки —  від 259,50 грн (від 600 рублів/кг).

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи вранці 13 січня. Відомо про "приліт" у казармі російських загарбників.

Маріуполь
мігранти
війна в Україні
Росія

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