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РФ свозит мигрантов из Центральной Азии в Мариуполь, — ЦНС

17 января 2024 14:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ свозит мигрантов из Центральной Азии в Мариуполь, — ЦНС
Мигранты из РФ. Фото иллюстративное: payom.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за очень малого количества людей в Мариуполе Россия завезла в город 50 тысяч мигрантов из "закоулков" РФ и Центральной Азии. Кроме того, для захвата новых сфер влияния также активно свозится криминалитет.

Об этом сообщил представитель Центра национального сопротивления ССО на пресс-конференции 17 января, передает "Украинская Правда".

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РФ свозит в Мариуполь мигрантов из Центральной Азии

В ЦНС рассказали, что на сегодня во временно оккупированном Мариуполе находится уже более 50 тысяч россиян и представителей стран Центральной Азии. Отмечается, что россияне это делают из-за малого количества людей в городе, ведь сейчас там находится вдвое меньше населения, чем до войны.

"Поэтому оккупационные власти хотят привлечь работников из депрессивных регионов России и стран Центральной Азии для ускорения темпов ассимиляции украинского населения. Для захвата новых сфер влияния также активно свозится криминалитет. В городе уже зафиксировали образование этнических криминальных группировок среди мигрантов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в некоторых временно оккупированных регионах были замечены мигранты из Беларуси.

Как живут люди в Мариуполе

Собственные источники Новини.LIVE в городе рассказали, что в оккупированном Мариуполе российские власти поставили своих людей на руководящие должности во все организации, в том числе и на кладбищах. Теперь бесплатно похоронить человека не разрешают, даже если у вас есть семейное место на кладбище.

За место для захоронения они требовали 20 тысяч рублей (8676,81 грн). Если пенсия в Мариуполе составляет 4338,40 грн (10 000 рублей), и ее не хватит, чтобы купить себе место для захоронения.

Кроме того, в город завозят белорусские и российские продукты и ставят просто шокирующие цены. Цены на самые популярные продукты таковы:

  • яйца — 77,85 грн (180 рублей),
  • мясо — 281,13 грн (650 рублей/кг),
  • рыба — 194,63 грн (450 рублей/кг),
  • хлеб — от 21,63 грн (от 50 рублей),
  • конфеты — от 259,50 грн (от 600 рублей/кг).

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы утром 13 января. Известно о "прилете" в казарме российских захватчиков.

Мариуполь
мигранты
война в Украине
Россия

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