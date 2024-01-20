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Девушка, которая выжила во время обстрела роддома в Мариуполе, поддержала Путина на выборах

20 января 2024 23:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Девушка, которая выжила во время обстрела роддома в Мариуполе, поддержала Путина на выборах
Марианна Вышемирская, выжившая при обстреле роддома в Мариуполе. Фото: instagram.com/krevvetochka
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Блогер Марианна Вышемирская, которая выжила во время обстрела роддома в Мариуполе, поддержала российского диктатора Владимира Путина. Она заявила, что поставила за него подпись, ведь президент РФ "защищает своих граждан".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Вышемирская поддержала Путина

"Думаете, вы уже все видели о дне человеческой сущности? Ну тогда вам в качестве аргумента, что нет. Марианна Вышемирская. Женщина, которая выжила после бомбардировки россиянами роддома в Мариуполе. Лицо "Горя Мариуполя". Ставит подпись в поддержку Путина на московском Крещении", — подчеркнул Андрющенко.

По его словам, большего цинизма еще не было. Андрющенко добавил, что это конечная точка дна.

Марианна Вышемирская, выжившая при обстреле роддома в Мариуполе
Марианна Вышемирская, выжившая при обстреле роддома в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
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Сообщение Андрющенко. Фото: скриншот

Вышемирская в своем Telegram-канале подтвердила эту информацию. Она заявила, что нашла время сходить и поставить подпись в поддержку российского президента Владимира Путина.

"Сейчас, несмотря на санкции и все проблемы, Россия динамично развивается. Защищает своих граждан и работает над тем, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Не удастся отрицать то, что это связано с личностью одного конкретного человека", — написала блогер.

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Выжившая во время обстрела роддома в Мариуполе Марианна Вышемирская ставит подпись за Путина. Фото: t.me/marianna_vishimirskaya
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Пост Вышемирской. Фото: скриншот

Напомним, в Мариуполе массово вспыхнули болезни из-за холода и отключения отопления. Оккупанты не проводят тестирование на коронавирус, городу угрожает эпидемия.

Также мы писали, что из-за очень малого количества людей в Мариуполе Россия завезла в город 50 тысяч мигрантов из "закоулков" РФ и Центральной Азии. Кроме того, для захвата новых сфер влияния также активно свозится криминалитет.

россия
война
владимир путин
Мариуполь
россияне
обстрелы

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