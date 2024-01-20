Девушка, которая выжила во время обстрела роддома в Мариуполе, поддержала Путина на выборах
Блогер Марианна Вышемирская, которая выжила во время обстрела роддома в Мариуполе, поддержала российского диктатора Владимира Путина. Она заявила, что поставила за него подпись, ведь президент РФ "защищает своих граждан".
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Вышемирская поддержала Путина
"Думаете, вы уже все видели о дне человеческой сущности? Ну тогда вам в качестве аргумента, что нет. Марианна Вышемирская. Женщина, которая выжила после бомбардировки россиянами роддома в Мариуполе. Лицо "Горя Мариуполя". Ставит подпись в поддержку Путина на московском Крещении", — подчеркнул Андрющенко.
По его словам, большего цинизма еще не было. Андрющенко добавил, что это конечная точка дна.
Вышемирская в своем Telegram-канале подтвердила эту информацию. Она заявила, что нашла время сходить и поставить подпись в поддержку российского президента Владимира Путина.
"Сейчас, несмотря на санкции и все проблемы, Россия динамично развивается. Защищает своих граждан и работает над тем, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Не удастся отрицать то, что это связано с личностью одного конкретного человека", — написала блогер.
Напомним, в Мариуполе массово вспыхнули болезни из-за холода и отключения отопления. Оккупанты не проводят тестирование на коронавирус, городу угрожает эпидемия.
Также мы писали, что из-за очень малого количества людей в Мариуполе Россия завезла в город 50 тысяч мигрантов из "закоулков" РФ и Центральной Азии. Кроме того, для захвата новых сфер влияния также активно свозится криминалитет.
Читайте Новини.LIVE!