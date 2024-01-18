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У Маріуполі спалах захворювань — Андрющенко назвав причину

18 січня 2024 13:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Маріуполі спалах захворювань — Андрющенко назвав причину
Люди у Маріуполі. Фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Маріуполі масово спалахнули хвороби через холод та відключення опалення. Окупанти не проводять тестування на коронавірус, місту загрожує епідемія.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону

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Андрющенко розповів, що у Маріуполі значно спалахнув рівень хвороб. Перш за все це банальні вірусні захворювання. 

"В Маріуполі спалахнули банальні вірусні респіраторні захворювання, і основна причина в тому, що дуже холодно на вулиці, в домівках маріупольців, дуже великі проблеми з інфраструктурою. Саме тому різко збільшилась кількість звернень", — розповідає він. 

Крім того, збільшення захворювань також може бути повʼязане з тим, що у місті не проводиться тестування на наявність коронавірусу.

Як живуть люди в Маріуполі

Власні джерела Новини.LIVE в місті розповіли, що в окупованому Маріуполі російська влада поставила своїх людей на керівні посади у всі організації, зокрема і на кладовищах. Тепер безкоштовно поховати людину не дозволяють, навіть якщо у вас є родинне місце на цвинтарі.  

За місце для захоронення вони вимагали 20 тисяч рублів (8 676,81 грн). Якщо пенсія в Маріуполі становить 4 338,40 грн (10 000 рублів), і її не вистачить, аби купити собі місце для поховання.  

Крім того, в місто завозять білоруські та російські продукти і ставлять ціни, які просто шокують. Ціни на найпопулярніші продукти такі:

  • яйця —  77,85 грн (180 рублів),
  • м’ясо — 281,13 грн (650 рублів/кг),
  • риба —  194,63 грн (450 рублів/кг),
  • хліб — від 21,63 грн (від 50 рублів), 
  • цукерки —  від 259,50 грн (від 600 рублів/кг).

Нагадаємо, через дуже малу кількість людей в Маріуполі Росія завезла до міста 50 тисяч мігрантів з "закапелків" РФ та Центральної Азії. Крім того, для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет. 

Маріуполь
похолодання
окупація
війна в Україні
захворювання

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