У Маріуполі спалах захворювань — Андрющенко назвав причину

Люди у Маріуполі. Фото: Associated Press

У Маріуполі масово спалахнули хвороби через холод та відключення опалення. Окупанти не проводять тестування на коронавірус, місту загрожує епідемія.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

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Андрющенко розповів, що у Маріуполі значно спалахнув рівень хвороб. Перш за все це банальні вірусні захворювання.

"В Маріуполі спалахнули банальні вірусні респіраторні захворювання, і основна причина в тому, що дуже холодно на вулиці, в домівках маріупольців, дуже великі проблеми з інфраструктурою. Саме тому різко збільшилась кількість звернень", — розповідає він.

Крім того, збільшення захворювань також може бути повʼязане з тим, що у місті не проводиться тестування на наявність коронавірусу.

Як живуть люди в Маріуполі

Власні джерела Новини.LIVE в місті розповіли, що в окупованому Маріуполі російська влада поставила своїх людей на керівні посади у всі організації, зокрема і на кладовищах. Тепер безкоштовно поховати людину не дозволяють, навіть якщо у вас є родинне місце на цвинтарі.

За місце для захоронення вони вимагали 20 тисяч рублів (8 676,81 грн). Якщо пенсія в Маріуполі становить 4 338,40 грн (10 000 рублів), і її не вистачить, аби купити собі місце для поховання.

Крім того, в місто завозять білоруські та російські продукти і ставлять ціни, які просто шокують. Ціни на найпопулярніші продукти такі:

яйця — 77,85 грн (180 рублів),

м’ясо — 281,13 грн (650 рублів/кг),

риба — 194,63 грн (450 рублів/кг),

хліб — від 21,63 грн (від 50 рублів),

цукерки — від 259,50 грн (від 600 рублів/кг).

Нагадаємо, через дуже малу кількість людей в Маріуполі Росія завезла до міста 50 тисяч мігрантів з "закапелків" РФ та Центральної Азії. Крім того, для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет.