В Мариуполе вспышка заболеваний — Андрющенко назвал причину

Люди в Мариуполе. Фото: Associated Press

В Мариуполе массово вспыхнули болезни из-за холода и отключения отопления. Оккупанты не проводят тестирование на коронавирус, городу угрожает эпидемия.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

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Андрющенко рассказал, что в Мариуполе вспыхнул уровень болезней. Прежде всего, это банальные вирусные заболевания.

"В Мариуполе вспыхнули банальные вирусные респираторные заболевания, и основная причина в том, что очень холодно на улице, в домах мариупольцев очень большие проблемы с инфраструктурой. Именно поэтому резко увеличилось количество обращений", — рассказывает он.

Кроме того, увеличение заболеваний также может быть связано с тем, что в городе не проводится тестирование на наличие коронавируса.

Как живут люди в Мариуполе

Собственные источники Новини.LIVE в городе рассказали, что в оккупированном Мариуполе российские власти поставили своих людей на руководящие должности во все организации, в том числе и на кладбищах. Теперь бесплатно похоронить человека не разрешают, даже если у вас есть семейное место на кладбище.

За место для захоронения они требовали 20 тысяч рублей (8676,81 грн). Если пенсия в Мариуполе составляет 4338,40 грн (10000 рублей), и ее не хватит, чтобы купить себе место для захоронения.

Кроме того, в город завозят белорусские и российские продукты и ставят просто шокирующие цены. Цены на самые популярные продукты таковы:

яйца — 77,85 грн (180 рублей),

мясо — 281,13 грн (650 рублей/кг),

рыба — 194,63 грн (450 рублей/кг),

хлеб — от 21,63 грн (от 50 рублей),

конфеты — от 259,50 грн (от 600 рублей/кг).

Напомним, из-за очень малого количества людей в Мариуполе Россия завезла в город 50 тысяч мигрантов из "закоулков" РФ и Центральной Азии. Кроме того, для захвата новых сфер влияния также активно свозится криминалитет.