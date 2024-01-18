Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Мариуполе вспышка заболеваний — Андрющенко назвал причину arrow

В Мариуполе вспышка заболеваний — Андрющенко назвал причину

18 января 2024 13:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Мариуполе вспышка заболеваний — Андрющенко назвал причину
Люди в Мариуполе. Фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Мариуполе массово вспыхнули болезни из-за холода и отключения отопления. Оккупанты не проводят тестирование на коронавирус, городу угрожает эпидемия.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Угроза эпидемии в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что в Мариуполе вспыхнул уровень болезней. Прежде всего, это банальные вирусные заболевания.

"В Мариуполе вспыхнули банальные вирусные респираторные заболевания, и основная причина в том, что очень холодно на улице, в домах мариупольцев очень большие проблемы с инфраструктурой. Именно поэтому резко увеличилось количество обращений", рассказывает он.

Кроме того, увеличение заболеваний также может быть связано с тем, что в городе не проводится тестирование на наличие коронавируса.

Как живут люди в Мариуполе

Собственные источники Новини.LIVE в городе рассказали, что в оккупированном Мариуполе российские власти поставили своих людей на руководящие должности во все организации, в том числе и на кладбищах. Теперь бесплатно похоронить человека не разрешают, даже если у вас есть семейное место на кладбище.

За место для захоронения они требовали 20 тысяч рублей (8676,81 грн). Если пенсия в Мариуполе составляет 4338,40 грн (10000 рублей), и ее не хватит, чтобы купить себе место для захоронения.

Кроме того, в город завозят белорусские и российские продукты и ставят просто шокирующие цены. Цены на самые популярные продукты таковы:

  • яйца — 77,85 грн (180 рублей),
  • мясо — 281,13 грн (650 рублей/кг),
  • рыба — 194,63 грн (450 рублей/кг),
  • хлеб — от 21,63 грн (от 50 рублей),
  • конфеты — от 259,50 грн (от 600 рублей/кг).

Напомним, из-за очень малого количества людей в Мариуполе Россия завезла в город 50 тысяч мигрантов из "закоулков" РФ и Центральной Азии. Кроме того, для захвата новых сфер влияния также активно свозится криминалитет.

Мариуполь
похолодание
оккупация
война в Украине
заболевания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме