До чеченського "Ахмату" почали вербувати вагнерівців

Вагнерівці. Фото: росЗМІ

Росгвардія вербує колишніх бійців "Вагнера" до загонів чеченського спецназу "Ахмат". Вони вже ведуть бойові дії на декількох ділянках фронту в Україні.

Про це пише ISW, посилаючись на слова командиру загону спецназу "Ахмат" Апти Алаудінов.

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За його словами, "величезна" кількість бійців "Вагнера" приєдналася до різних загонів "Ахмата" і діє на кількох невизначених ділянках фронту в Україні.

Алаудінов стверджує, що колишні бійці ПВК "Вагнер" йдуть до підрозділів за своїми колишніми командирами.

За оцінками ISW, колишні сили "Вагнера", розпорошені між чеченськими підрозділами Міністерства оборони Росії і Росгвардії на різних ділянках фронту, навряд чи зможуть знову стати ефективною військовою організацією. Їм бракуватиме сили, яку отримував "Вагнер", бувши унітарною організацією під чітким і послідовним керівництвом.

Однак за певних обставин вони можуть стати тактичним мультиплікатором бойової потужності для підрозділів, до складу яких вони увійшли.

Нагадаємо, що російське військове керівництво стало масово вербувати добровольців для війни проти України. Повідомляється, що вони залучають до участі у війні добровольців з кубинських Революційних збройних сил.